Bobnarjeva: Policija vodi predkazenski postopek zoper osebe zunaj policije

Do srede zbrane podatke so že posredovali državnemu tožilcu, je generalna direktorica policije Tatjana Bobnar potrdila v izjavi za medije ob robu slovesnosti ob zaprisegi pomožnih policistov v Tacnu. Na vprašanje, ali gre za primere, ki jih navaja poslanec SDS Žan Mahnič , torej denimo za fotografiranje avtomobila obrambnega ministra Karla Erjavca , pa je Bobnarjeva odgovorila pritrdilno. Kot je pojasnila, gre lahko za različna kazniva dejanja, tudi za neupravičeno slikovno snemanje.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je potrdila, da so na policiji uvedli inšpekcijski postopek, v katerem preverjajo, ali so policisti res neupravičeno pregledovali evidence določenih poslancev oz. politikov. Zaradi takšnih sumov je v torek posebna komisija Knovsa obiskala policijo, a jim ta zahtevanih podatkov ni želela izročiti.

Kot je še zatrdila, je policija, kadar koli je v preteklih letih odkrila kakršno koli odklonsko ravnanje, nanj ustrezno reagirala in zadevo prijavila informacijskemu pooblaščencu, ki je to ustrezno sankcioniral.

Glede varovanja osebnih podatkov slovensko policijo nadzirata tudi informacijski pooblaščenec ter direktorat za policijo in druge varnostne naloge. "Redno in ves čas skrbimo za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Z veseljem pričakujemo tudi nadzor informacijskega pooblaščenca v tem primeru," je poudarila.

Poklukar: Cela Slovenija je talka nekaj portalov, ki so naredili zgodbo, v kateri ni niti kančka resnice

"V Sloveniji delujejo mehanizmi nadzora, tako v policiji kot na ministrstvu za notranje zadeve," je potrdil minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukar. Eden teh je nadzor informacijskega pooblaščenca. "Policija se tega ne boji. Ne nazadnje je policija najbolj nadziran državni organ v državi. Dobrodošli," je povedal.

Ponovno je obsodil ravnanje pooblaščene skupine komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki je v torek opravila nenapovedan nadzor na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), pri katerem je preverjala informacije o domnevnem vohunjenju kriminalistov za člani strank, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove koalicije. Generalna direktorica je po oceni ministra ravnala zakonito, ko jim ni omogočila vpogleda v dokumentacijo.

Predstavniki Knovsa so namreč po njegovih besedah zahtevali zadeve, ki so v operativni obdelavi na policiji, v postopku, ki ga usmerja državno tožilstvo. "Nobenih pooblastil nimajo, da te zadeve pregledujejo," je poudaril.

Kot je zatrdil, slovenska policija svoje naloge izvaja v skladu z zakonom in svojimi pristojnostmi. V ta namen deluje v policiji tudi notranji nadzor. "Cela Slovenija je talka nekaj portalov, ki so naredili zgodbo, v kateri ni niti kančka resnice," je ocenil Poklukar. Minister verjame, da bodo mehanizmi nadzora to tudi dokazali in ovrgli vse sume. "Trdno stojim za zakonitostjo in strokovnostjo dela policije in tudi za vodstvom slovenske policije," je poudaril.

Na vprašanje, ali bo policija priskrbela podatke, ki jih je po neuspehu Knovsa zahtevala preiskovalna komisija v zadevi Franc Kangler in drugi, je Poklukar odgovoril, da zahtevo za zdaj še preučujejo. Policija in ministrstvo za notranje zadeve nikoli nista skrivala podatkov, če so bile zahteve zakonite. "Se pa bojim, da bodo poslanci kmalu prišli na ministrstvo za notranje zadeve in na policijo ter zahtevali spisek tajnih sodelavcev. To je nedopustno, to je nedovoljeno in nezakonito," je opozoril.