Bobnarjeva: Politika se mora končati pred vrati generalnega direktorja Policije

Po četrtkovem vnovičnem imenovanju Boštjana Lindava kot v. d. generalnega direktorja Policije je ministrica Bobnarjeva poudarila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja Policije. Pri tem bo vztrajala, je zatrdila in spomnila na predvolilne obljube. Lindav uživa njeno polno zaupanje.

Notranja ministrica Tatjana Bobnar vztraja pri stališču, da se politika ne sme vmešavati v delo Policije. "Prepričana sem, da je nazadnje to tudi stališče vlade Republike Slovenije, ker konec koncev je to ljudem obljubljala," je bila jasna. Pri tem bo vztrajala, tudi če jo bo to stalo ministrskega mesta, je napovedala. "To me je 13. marca 2020 stalo položaja generalne direktorice Policije, ker politiki nisem dala podatkov, za katere je v nadaljevanju tudi državno tožilstvo ocenilo, da ji niso pripadali, in na tem stališču stojim tudi sedaj kot ministrica za notranje zadeve," je dejala.

Boštjan Lindav je bil od vsega začetka njena izbira za funkcijo generalnega direktorja Policije, zato ker je karierni policist, profesionalen, strokoven, predvsem pa je tudi v zadnjih dveh letih, ko so se dogajale zlorabe znotraj Policije, pokazal dobršno mero poguma in skupaj z nekaterimi drugimi o tem tudi spregovoril na parlamentarni preiskovalni komisiji, je naštela ministrica. "Tudi na podlagi teh pričanj je lahko politika v predvolilnem času sporočala, kaj vse je treba v Policiji spremeniti," je izpostavila. Lindav je bil na uradniškem svetu ocenjen kot primeren za to funkcijo, zato ga je predlagala za imenovanje s polnim mandatom. "Da pa ne bi Policija z današnjim dnem ostala brez vodje, je bil včeraj imenovan kot vršilec dolžnosti," je dejala Bobnarjeva. Tako zahteven resor lahko po njenih besedah vodiš le z ekipo, ki ji zaupaš. "Ne z ekipo, kot jo morda želi sestaviti nekdo drug," je poudarila. Depolitizacijo Policije so po njenih navedbah volivci na aprilskih volitvah prepoznali kot pomembno nalogo. "In to ves čas z vodstvom Policije tudi delamo, torej krepimo zakonitost in spoštovanje človekovih pravic," je dejala.

icon-expand Ministrica Tatjana Bobnar FOTO: Luka Kotnik

Na vprašanje, kaj zanjo pomeni, če vlada Lindavu ne bo podelila polnega mandata, pa je odgovorila, da bo odločitev pustila za takrat. "Seveda je medsebojno zaupanje zelo pomembno, ampak saj veste, zaupanje mora iti v obe smeri," je izpostavila. Lindav odločitve vlade ni želel komentirati. Izpostavil je, da so v zadnjega pol leta izvedli toliko organizacijskih in kadrovskih sprememb v smeri demokratizacije Policije, kot je v večini drugih organov, kjer teh problemov z imenovanji ni bilo, niso. "Policija je v službi ljudstva in javnomnenjske raziskave kažejo, da je Policija pod mojim vodstvom, pod delom moje ekipe, to zaupanje spet pridobila. In če kdo ocenjuje delo Policije, je to seveda ljudstvo, družba," je dejal.

icon-expand Boštjan Lindav FOTO: Luka Kotnik