Bobnarjeva se vrača v Tacen

Tatjani Bobnar je, potem ko se je DZ seznanil z njenim odstopom, prenehala funkcija ministrice za notranje zadeve. V obrazložitvi odstopa v DZ je izpostavila, da je sleherni dan delovala v skladu z zaprisego, ki jo je dala pred pol leta. "Moje vrednote in načela so vseskozi ista in se tudi v zadnjem mesecu niso spremenila," je dejala.

Kot je poslance spomnila Tatjana Bobnar, je pred pol leta v isti dvorani zaprisegla, da bo spoštovala ustavo in pravni red in ravnala skladno s svojo vestjo in v dobrobit prebivalcev Slovenije. Nato pa je sleherni dan svojega mandata tako tudi delovala, je zatrdila. Za največji dosežek šteje, da se je resor notranjih zadev odprl javnosti in k snovanju politik povabil k sodelovanju civilno družbo. Nato je strnila še nekatere poteze, od umika soglasja za tožbe protestnikov za varovanje neprijavljenih shodov do novih usmeritev Policiji o delu na protestih in strokovnega nadzora nad delom Policije v času protestov prejšnje vlade. Spomnila je tudi na začetek odstranjevanja ograje na meji. Dodala je, da je zadnje volitve razumela kot poziv volivcev k drugačni politiki, vključujoči, dejansko demokratični. "Politiki dialoga, ne pa oblastne arogance. Politiki transparentnosti, ne pa zakulisnih interesnih dogovarjanj," je dejala.

icon-expand Tatjana Bobnar FOTO: Bobo

Vsem, ki so ji stali ob strani, se je zahvalila in zaželela srečo Sloveniji. "Tistim, ki mi zamerite, da sem izpostavila določene nepravilnosti, pa naj odgovorim z mislijo sodnika Falconeja: Tisti, ki molčijo in hodijo s sklonjeno glavo, umrejo vsakič. Tisti, ki govori na glas in hodi z dvignjeno glavo, umre samo enkrat," je sklenila svojo predstavitev Bobnarjeva.

"Ravnokar sem zaključila svoj mandat ministrice za notranje zadeve," je Bobnarjeva dejala za medije, potem ko je odkorakala iz dvorane DZ. S prepričanjem in vedenjem, da je njena ekipa na pravi poti so jih, kot je pojasnila, navdale zadnje ankete o zaupanju ljudi v delo Policije. "Zagotovo bom danes deležna očitkov, kaj vse je morebiti bilo narobe pri našem, pri mojem delu," je ocenila in dodala, da stoji za vsako izrečeno besedo in tudi za svojo odločitvijo, da odstopi kot ministrica. Takoj ob začetku mandata so se na ministrstvu za notranje zadeve in v obeh organih v sestavi lotili pregleda morebitnih spornih premestitev, zaposlitev, napredovanj ali sumov kaznivih dejanj, je dejala. "Na to smo se tudi takoj odzvali v skladu z javnouslužbensko zakonodajo, v skladu z zakonodajo, ki določa organizacijo in delo v Policiji," je dejala. O tem pa so sproti obveščali tako vlado kot javnost. "Tudi v nadaljevanju smo vztrajali samo na tem, da so samo takšni demokratični postopki na podlagi javnouslužbenske zakonodaje in zakonodaje nasploh tisti pravi," je pojasnila.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Na vprašanje, zakaj z očitki o političnih pritiskih na Policijo ni prišla v javnost prej, je dejala, da ni želela, da bi se probleme reševalo v javnosti. "Ampak enostavno na ta način ni šlo več," je dejala. Z Lindavom pa da sta samo "odgovorila na očitke, ki so bili zaznani in objavljeni v sredstvih javnega obveščanja". Kabinetu novoizvoljene predsednice Nataše Pirc Musar se za zdaj ne bo pridružila, je dejala. Na vprašanje, zakaj ne, je odgovorila: "Ker grem v Tacen." "Vsem ministrom in celotni vladi želim vse dobro pri delu in prav tako tudi seveda svojemu nasledniku," je sklenila. Ministrica BobnarJEVA je odstopno izjavo napovedala v sredini prejšnjega tedna, uradno pa jo je poslala premierju Robertu Golobu minuli petek. Med razlogi je navajala to, da si ne more postaviti svoje ekipe, in nekatere pritiske na Policijo, ki jih je prijavila tudi tožilstvu in protikorupcijski komisiji. Med njo in Golobom naj bi se zaostrilo tudi zaradi organizacije službe za varovanje predsednika vlade. Golob pa je njen odstop sprejel zaradi izgube zaupanja vanjo. Ob tem so v njegovem kabinetu zanikali pritiske na Policijo.