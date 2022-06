Bobnarjeva: Temeljna dolžnost Policije je krepitev pravne države

"Kot pravnica in nekdanja policistka dobro poznam obe strani. Če vselej delujeta skladno in v popolnem sozvočju, potem na najlepši možni način uresničujeta žlahtnost naše ustave v tistem delu, ki pravi, da je Slovenija pravna država in država vseh svojih državljank in državljanov," je zapisala ministrica Bobnar.

Kot je v poslanici zapisala ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar , sta Policija in država že od nekdaj neločljivo povezani. Slovenska policija je odločilno pomagala vzpostavljati slovensko državnost v burnem in zgodovinskem letu 1991, v sodobni slovenski državi pa je ena temeljnih zakonskih dolžnosti policije pravne države.

V nagovoru policistom je poudarila, da je zaupanje ljudi v Policijo njihova najbolj dragocena valuta in tudi najboljši pokazatelj učinkovitosti njihovega dela. Policistom zato svetuje, da mora biti vsa njihova energija usmerjena v graditev poštenega in dobronamernega partnerstva z ljudmi, pri tem pa naj bo njihovo glavno vodilo lajšanje vsakodnevnega življenja prebivalcev, "tako da jim pomagate, svetujete, jih poslušate in seveda varujete," je zapisala ministrica.

Med ključnimi nalogami Policije je v poslanici izpostavila povrnitev zaupanja v Policijo, ki ga bodo gradili postopoma in na novih temeljih.

"Videli smo, da se most partnerstva lahko podre in ogledalo, ki nam ga je nedavno nastavila javnost, ni kazalo prijetne podobe. Zato zdaj začenjamo na novo, drugače, zaupanje javnosti bomo gradili postopoma, dan za dnem, s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, z zakonitostjo, strokovnostjo in načelnostjo. Vloga Policije se tako spreminja iz aktivnosti za politiko v aktivnost za skupnost. Naše sporočilo državljanom je, da je Slovenska policija tu zanje in zaradi njih. Le in samo tu je njeno pravo mesto in nikjer drugje," je med drugim zapisala Bobnarjeva.