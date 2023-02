Bobnarjeva v pisarno predsednice države, urejala naj bi vprašanje izbrisanih

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Po lovu so vsi lovci dali 2 evra za slasten golaž, ki jim ga je pripravil kolega, le lovec Jaka ni nikoli dal prispevka, raje si je prinesel malico od doma. Nekoč po lovu so mu kolegi izmaknili iz suknjiča malico. Pol krajnske klobase so mu zamenjali z zamrznjenim pasjim iztrebkom in vrnili zavitek v žep suknjiča. Ko že vsi jedo golaž Jaka še vedno nemirno hodi okrog in kadi. Pa ga le eden od lovcev privoščljivo vpraša: "Kaj je s tabo Jaka, a ne boš danes nič malical?" "Saj bi, pa sem pol klobase dal pogreti v golaž, sedaj je pa kuhar ne najde!"