Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo ravnateljici Walfdorske šole

Bodečo nežo so podelili na zaključnem dogodku 24. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. Občinstvo je za najbolj seksistično izjavo feminističnega leta 2022/23 izglasovalo izjavo ravnateljice Walfdorske šole Simone Pajk, ki jo je 2. septembra 2022 izrekla v oddaji Obleka naredi učenca? na prvem programu Radia Slovenija.

Sporna izjava se glasi: "Na naši šoli so prepovedana barvanje las, lakiranje nohtov in drugo lepotičenje. Prepovedana so minikrila in majice s tankimi, špageti naramnicami. In mi to tudi utemeljimo dekletom. Namreč, fantom se je v teh pubertetniških letih že tako težko zbrati, utopljeni so v hormonih, in če potem poleg šestnajst, sedemnajst let starega fanta sedi dekle, ki je poleg tega, da je lepo, še strašno pomanjkljivo oblečeno, se fant res ne more koncentrirati na pouk. In to dekleta lepo sprejmejo in razumejo."

Kot so utemeljili organizatorji, je Pajk v izjavi celotno delovanje moškega omejila na domnevne nagonske vzgibe, ga zvedla na raven nerazumnega nagonskega bitja, bitja hormonov, ki jim je slepo prepuščen. Ženske pa so, po komentarju sodeč, edine odgovorne in razumne, torej tiste, ki lahko položaj moškega sprejmejo in razumejo. Zato je tudi zgolj njim naložena odgovornost, da se primerno oblečejo.