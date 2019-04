Bodeča žica na Mariborskem Pohorju: Skoraj bi bil ob glavo

Organizatorji tekmovanja so z dogodkom že seznanjeni in so v zvezi s tem včeraj podali prijavo na policijsko postajo. "Žica se sicer ni nahajala na progi v Bike Parku Pohorje, temveč na eni od stez zunaj njega, na zasebnem zemljišču, ki ni v naši pristojnosti," pojasnjuje Petra Hercog, predstavnica za stike z javnostmi Marproma, ki je sicer upravnik Bike Parka Pohorje. "Ne glede na to pa tovrstna ravnanja obsojamo, saj so za obiskovalce Pohorja izjemno nevarna. Tako upamo, da bodo policisti čim prej ugotovili, kdo stoji za njim," še dodajajo na Marpromu.

Minuli konec tedna je na Mariborskem Pohorju potekala tekma za evropski pokal v gorskem kolesarstvu, zdaj pa je Maribor še v pričakovanju dirke za svetovni pokal. Uradna otvoritev bo v četrtek, v petek bodo potekali treningi, v soboto prav tako še treningi ter kvalifikacije, v nedeljo pa finale.