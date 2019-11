Bodite plačani za igro s hišnimi ljubljenčki

Wagney je fantastična nova storitev, ustanovljena septembra 2019 in omogoča lastnikom hišnih ljubljenčkov, da enostavno najdejo in najamejo preverjene in zanesljive skrbnike hišnih ljubljenčkov, ki so pripravljeni poskrbeti za njihove ljubljenčke, kot za lastno družino.

Na srečo so dnevi iskanja in preverjanja skrbnikov za nami. Zdaj lahko direktno iz vašega telefona najamete sprehajalca psov ali skrbnika. Nič več dolgih intervjujev. Nič več uslug s strani prijateljev ali družinskih članov. Uporabite Wagney.com in hitro najemite skrbnika.

V preteklosti so bili lastniki hišnih ljubljenčkov zadolženi za preverjanje skrbnikov za njihove ljubljenčke. To je običajno vključevalo klicanje prijateljev ali družinskih članov in opraviti razgovore z na desetine ljudi, da bi našli nekoga, ki je vreden zaupanja.

Hišni ljubljenčki so del družine. Če bi jih lahko povsod peljali s seboj, bi to tudi storili. Misel na to, da bi jih pustili same doma, ko gremo v službo, nas že razžalosti, kaj več, če bi jih morali pustiti za dlje časa doma zaradi dela ali počitnic. Zavedamo se, da obstajajo okoliščine, ko jih res ne moremo vzeti s seboj, zato se po navadi obrnemo na ponudnike za oskrbo hišnih ljubljenčkov - pesjake, hotele ali skrbnike.

Wagney je nova skupnost ljubiteljev hišnih ljubljenčkov, kjer lahko lastniki hišnih ljubljenčkov enostavno najdejo in rezervirajo preverjene skrbnike, ki so pripravljeni skrbeti za hišne ljubljenčke, kot za lastno družino.

Se želite igrati ves dan s hišnimi ljubljenčki? Kaj pa, če bi bili za to tudi plačani? Wagney je odličen stranski posel za študente, upokojence, tiste, ki delajo od doma ali tiste, ki delajo s krajšim delovnim časom in so resnični ljubitelji živali.

S prijavo kot skrbnik, boste povezani v mrežo lastnikov, ki potrebujejo zanesljive skrbnike. Prijava je brezplačna in hitra! Sami upravljate svoj čas, določite svoje cene in izbirate, za katere hišne ljubljenčke boste lahko skrbeli.

Če ste razmišljali, da bi postali skrbnik, ste se morda vprašali, kako začeti ali kje najti stranke. Postavljanje letakov in objavljanje oglasov na spletu ali na oglasnih deskah so dobri načini za začetek, ampak zdaj, z boljšo tehnologijo je tukaj Wagney - še ena možnost za vsakogar, ki si želi delo za krajši ali polni delovni čas kot skrbnik.

Wagney.com vam omogoča zaslužek medtem, ko skrbite za mačke, pse in ostale hišne ljubljenčke drugih ljudi. Tako kot AirBnB (vendar za hišne ljubljenčke) - Wagney povezuje zanesljive ponudnike storitev za oskrbo, ki ponujajo varstvo pri skrbniku, sprehajanje psov, dnevno varstvo in varstvo pri lastniku, z lastniki, ki storitev potrebujejo.

Wagney.com poskrbi za vsa plačila strank in račune ter izvaja vse transakcije v elektronski obliki, da samim skrbnikom ni potrebno skrbeti za plačila ali neprijetna pogajanja za ceno v zadnjem trenutku. Wagney ne ponuja samo mreže, ampak tudi vsa orodja, ki jih potrebujete za izgradnjo uspešnega podjetja in stalno oglašuje storitve, da vam tako pomaga pridobiti več strank. Tako lahko energijo usmerite v najpomembnejši vidik dela - ljubezen do psov, mačk, rib in ostalih hišnih živali, ki so v vaši oskrbi.

"Spoznavam ogromno osebnosti in pasem, kar me resnično osrečuje," pravi44-letna Edna. "Nič ni lepšega kot zaslužiti ob delu nečesa, kar resnično obožuješ."

Edna je lastnica Bostonskega terierja, vendar se ji je zdela dobra ideja, da se prijavi na spletno stran in začne ponujati svojo pozornost tudi hišnih ljubljenčkom drugih lastnikov medtem, ko so ti zasedeni.

Vsakega, ki si želi postati skrbnik, ekipa Wagney preveri in njihov postopek preverjanja pa zagotavlja, da so skrbniki na spletni strani zanesljivi, usposobljeni in resnični ljubitelji živali. Varnost naših hišnih ljubljenčkov je glavna prioriteta podjetja. Vse vloge so pregledane in približno 30% jih je odobrenih. Podjetje tudi vzpodbuja lastnike in skrbnike, da določijo datum za spoznavno srečanje, da lahko tako ocenijo ustreznost. To je brezplačno in je odličen način za spoznavanje.

''Verjameva, da je lastništvo hišnih ljubljenčkov privilegij, ki seveda prinaša določeno mero odgovornosti. Hišni ljubljenčki nas osrečujejo in najmanj, kar lahko storimo, je, da jim ljubezen vračamo in jim nudimo udobje. Wagney skrbniki ponujajo osebno pozornost polno ljubezni in meniva, da si to zasluži vsaka žival.'' pravita Kathleen in Andrej Škergat, soustanovitelja Wagney platforme.

Ideja za Wagney se je porodila, ko sva morala pustiti svojo psičko Yuki v pesjaku - vrnila se je po osmih dneh, trepetajoča zaradi anksioznosti. Pridobila je tudi slabe navade med bivanjem, da ne omenjam zajetnih skritih stroškov.