Bodite previdni, po spletu se širi lažna nagradna igra NLB Slovenia

Po družbenem omrežju Facebook se širi lažna nagradna igra, ki ponuja bogate nagrade. V objavi je navedeno, da bo banka dvajsetim srečnežem izplačala nagrade v znesku vsaj 2000 evrov. Objavo morate všečkati in deliti s prijatelji. A pozor, nikar ne nasedajte, saj gre za lažno nagradno igro.

Iz NLB so namreč sporočili, da je nagradna igra zloraba njihovega imena in ni povezana z NLB, zato uporabnike opozarjajo na previdnost : "Na družbenem omrežju Facebook se je pojavila stran NLB Slovenia, ki z zlorabo našega imena in logotipa prireja nagradno igro z bogatimi denarnimi nagradami. Želimo vas opozoriti, da gre za lažno spletno stran, ki ni v nikakršnem pogledu povezana z NLB d.d. Bodite previdni s svojimi podatki in če slučajno naletite na objavo, prijavite zlorabo omenjene strani."