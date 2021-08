Bodo Andreju Lovšinu v Intereuropi oprostili rekordnih 37 milijonov evrov odškodnine?

Tik pred recesijo je koprskega logista pahnil na rob prepada, odgovor Intereurope pa je bil 37 milijonov evrov in pol vredna odškodninska tožba GVIZ, vendar po 11 letih zdaj nadzorniki preučujejo možnosti alternativnega reševanja omenjenega sodnega spora, in sicer zaradi dolgotrajnosti in neekonomičnosti sodnega postopka, so nam potrdili.

Zanimivo, obubožani Lovšin si je sicer lahko privoščil tudi po tri odvetnike. Je ekonomika pravi razlog ali je svoje odigrala tudi politika? Prekinitvi postopka zoper Lovšina je namreč, kot poroča Delo, naklonjen Tomaž Kokot. Kader SDS, ki pa od junija ne predseduje le nadzornemu svetu Intereurope. Ta je od 2019 v lasti Pošte Slovenije, kjer Kokot od spomladi začasno sedi tudi na mestu generalnega direktorja.

Gre za strankarsko povezavo z Lovšinom, ki članstva v SDS niti prijateljstva z Janezom Janšo ni nikoli skrival. Ravno obratno, v času Janševega ministrovanja na obrambnem ministrstvu, je vodil njegovo obveščevalno službo.