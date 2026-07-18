Bodo bovški osnovnošolci dobili športno dvorano do 1. septembra?

Bodo bovški osnovnošolci 1. septembra vendarle dobili novo športno dvorano, brez katere so že pet let? Novi podizvajalec iz Avstrije je že postavil novo leseno ostrešje, potem ko so pred dvema letoma strešni lepljenci razpokali. Kolektor Koling zaradi zamud občini predlaga podpis aneksa za podaljšanje del, o čemer pa župan noče niti slišati.