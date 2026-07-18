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Bodo bovški osnovnošolci dobili športno dvorano do 1. septembra?

Ljubljana, 18. 07. 2026 19.26 pred 22 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Športna dvorana

Bodo bovški osnovnošolci 1. septembra vendarle dobili novo športno dvorano, brez katere so že pet let? Novi podizvajalec iz Avstrije je že postavil novo leseno ostrešje, potem ko so pred dvema letoma strešni lepljenci razpokali. Kolektor Koling zaradi zamud občini predlaga podpis aneksa za podaljšanje del, o čemer pa župan noče niti slišati.

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KOMENTARJI3

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zmerni pesimist
19. 07. 2026 08.17
In zakaj vstrajajo pri teh lesenih nosilcih lahko bi naredili železobetonske ki bi jih oblekli z lesom
Odgovori
+4
4 0
mackon08
18. 07. 2026 21.29
Pravilno brez aneksa ,kar so zakuhali naj pojejo.
Odgovori
+2
2 0
niktalop
18. 07. 2026 20.13
Dvorana bo, samo Kolektorja ne sme biti zraven.
Odgovori
+2
2 0
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