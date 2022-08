Bodo v javnih ustanovah kmalu na voljo brezplačni higienski pripomočki?

Dijaška in študentska organizacija sta pred nekaj dnevi na vlado, ministrstvi za delo in šolstvo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) naslovili poziv k zagotavljanju brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah izobraževanih ustanov ter drugih javnih objektih.

Tako kot pričakujemo, da sta v toaletnih prostorih na voljo toaletni papir in milo, bi morali biti brezplačno dostopni tudi ženski higienski pripomočki. Dostop do menstrualnih izdelkov je namreč temeljna človekova potreba, so poudarili v sporočilu za javnost.

Postopno uvajanje brezplačnih higienskih pripomočkov v javnih ustanovah na vladi podpirajo in so mnenja, da bi s tem znatno pripomogli tudi k razbijanju tabujev in stigmatizacije na področju reproduktivnega zdravja žensk.