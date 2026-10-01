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Kako se bomo ogrevali? Samo določene prostore, na nižji temperaturi ...

Ljubljana, 01. 10. 2026 19.27 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
Žiga Podkrižnik Danica Jovanović +1
Ogrevanje

Kako se pripravljate na kurilno sezono? Se bomo zaradi cen prilagodili? Ogrevali samo določene prostore, in še to na nižji temperaturi? In kaj po bojazni, da bodo cene še eskalirale, zdaj pravijo v naši največji energetski družbi?

Noči so vse hladnejše, pred vrati je kurilna sezona, kurilno olje pa je skoraj 50 odstotkov dražje kot lani ob tem času. Potem ko je pred dobrim tednom iz Petrola prišlo še opozorilo, da ni izključeno, da bi lahko v prihodnje cena litra dizla šla celo do treh evrov, mnoge skrbi, kako drag bo plin in ali ga bomo sploh imeli dovolj? Se bo zato dražila še elektrika? S čim se bomo ogrevali in koliko dražja bo letošnja zima?

In kaj pravijo naključni mimoidoči – jih skrbi, da bodo položnice višje? "Gotovo. Glede na to, da so vse tudi vse druge cene šle gor – gorivo," pravi eden od vprašanih. "Lahko povem, da je z današnje perspektive oskrba s plinom zanesljiva," pa zagotavlja predsednik uprave Petrola Sašo Berger. "Kar se tiče samih cen, tudi glede na zakupe, ki so že narejeni, ne pričakujem nekih drastičnih dvigov."

In kako se bomo ogrevali? Bodo navade ostale enake ali boste varčevali, ogrevali samo določene prostore, in na nižji temperaturi? Preverili smo, koliko bi se to poznalo v denarnicah.

Kurilno olje, plin, drva, elektrika. Ali je zaradi vse višjih stroškov najbolje, da ogrevanje kar se da omejimo?

"Zdaj sva zmanjšala vse na 'nulo', kot se reče, na minimalno," pravi naključni mimoidoči. "Ogrevanje imam samo v kopalnici, v kuhinji se greje od štedilnika, v sobi pa tako ali tako ne rabiš," pa odgovarja druga.

Kaj se bo v tej ogrevalni sezoni najbolj izplačalo? "Zamenjati vir ogrevanja," svetuje direktor družbe ELES Aleksander Mervar in dodaja, da ve, da to ne gre "na hitro". "Najbolje bo 'čez prišel' tisti, ki ima lasten gozd in bo kuril na drva."

Da se cenovno najbolj izplačajo drva, meni tudi ena od vprašanih Ljubljančank. "Porabimo okoli osem do devet metrov drv."

Lesena goriva so sicer na drugem mestu med viri ogrevanja, pravijo podatki iz leta 2024. Največ ljudi se je takrat ogrevalo z elektriko. "Je bistveno cenejše gretje s klimo," meni ena od sogovornic.

Predvsem pa je pri elektriki ključno, kdaj jo uporabljamo. "Najslabše je, da se vklopi vse naenkrat. Od toplotne črpalke, pa da imaš doma še polnilnico, zraven še pečico in pralni stroj ... To povzroča konico, ki se potem odraža tudi na računu," pravi Mervar.

Elektriki sledita kurilno olje in zemeljski plin, ki sta v času energetske krize med vsemi viri ogrevanja vzbudila največ negotovosti.

A dobavitelji plina in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec so danes mirili potrošnike. "Za letošnjo zimo plin je," zagotavlja Samo Lozej iz Energetike Ljubljana. "Da odjemalci ne rabijo skrbeti," pravijo tudi na Petrolu. "Kar se tiče cen /.../ lahko pričakujemo določeno povišanje. Ampak to ne bo bistveno odstopalo od tega, kar je na položnicah danes. Torej lahko govorimo o par evrih na položnico," poudarja Vrtovec.

Pa smo v času vedno hladnejših noči z ogrevanjem že začeli? Da še ni potrebe, meni eden od naključno vprašanih. "Čakamo, kdaj se bo upravnik odločil oziroma kdaj mu bomo namignili," pravi druga.

Na željo stanovalcev upravljalci nekaj blokov v večjih mestih že grejejo. "To staro priporočilo – da mora trikrat zaporedoma ob 21. uri temperatura pasti pod 12 stopinj Celzija, še ni bilo izpolnjeno. Glede na trenutno vremensko napoved, bo začetek kurilne sezone verjetno nekje konec naslednjega tedna," razlaga Marko Bevc iz SPL.

Tudi običajno se kurilna sezona sicer začne v prvi polovici oktobra.

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KOMENTARJI19

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DasaizDalasa
01. 10. 2026 20.38
Trump bo okupiral Grenlandijo, načrpal nafto in smo rešeni.
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0 0
DAEMONIUM
01. 10. 2026 20.34
Hmmm...ta prispevek.pa je napisan tako kot da se .ne dogaja nič posebnega? Razen da me letos pride 1500 litrov kurilca skoraj 2400 EUR lani pa 1500 EUR? Skratka nič posebnega
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0 0
Pujček
01. 10. 2026 20.29
V restu je gretje zastonj. Zakaj starejše v dom za upokojence? Lopovščino ušpičit pa v zapor. Država časti.
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+1
1 0
Jernej Sekirnik
01. 10. 2026 20.23
Golob bi prepovedal drva
Odgovori
+2
2 0
Kod.
01. 10. 2026 20.40
In bojlerje za toplo vodo😁
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0 0
kakorkoliže
01. 10. 2026 20.20
Očitno se bomo greli na ulicah na protestih.
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+1
1 0
Lux_43
01. 10. 2026 20.19
Kar na drva na peč bo letos, ne dam plinskim magnatorjem 0. en avto je tud šel, sem ga kar dobr prodal, grem raje ne vem kam, kot pa da dam 5000 na leto za stroške z njim. tschuss.
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-1
0 1
Pujček
01. 10. 2026 20.18
Mi bomo šparali, da bomo financirali vojno, ki jo je sproducirala Amerika. Če ne bom mogel plačevat energije s poštenim delom, pa jo bom začel krast.
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+1
1 0
Albert Konečnik
01. 10. 2026 20.18
Nič bat..nič bat. Nejček in Marko sta povedala, da imamo plina in naftnih derivatov dovolj in da se tudi cene ne bodo posebej dvigovale. Tako da mislim, da bomo kar lepo na toplem. Do prvega mraza sigurno.
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+1
1 0
AleksKritik
01. 10. 2026 20.16
Bom še enkrat napisal...bog ne daj se odpovedati dopustu na morju, pozimi pa se jamra, da ni za kurjavo. Socialno ogroženim se opravičujem, veliko pa je takih..jaaa, ki jamrajo...
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+1
1 0
zelen
01. 10. 2026 20.13
če je za orožje dost je tud za gretje
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+1
1 0
AleksKritik
01. 10. 2026 20.13
Odpovejte se morju, pa bo kurilna sezona rešena.
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-1
1 2
suleol
01. 10. 2026 20.10
svetovni voditelji na bodo vrnili v ledeno dobo
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+1
1 0
BroNo1
01. 10. 2026 20.09
Kopalnica ogrevana, malo dnevna soba, ostalo je pa boljše, da se spi v hladnem. Presrani smo, treba bo pač varčevat. Nikoli nismo bili s kurjavo razsipni. Ko se odpira pkna se radiatorje izklopi, marsikateremu to ni jasno. Lufta se 10 min in zapre okna in nazaj radiator med 2-3 in to je to
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+1
1 0
zurc
01. 10. 2026 20.07
mi ,kot vedno na drva iz domače hoste,za tistih 20 litrov mešanice bom pa menda še skupaj zbral pa tudi če bo bencin po 10 eurov liter
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+1
1 0
zvoneti
01. 10. 2026 20.06
Mene bo grela ljubezen do blaginje, ki so jo obljubljali sedanji vladajoči. Sicer me še ni zadela, ampak upanje umre zadnje.
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+0
2 2
Lux_43
01. 10. 2026 20.18
Hahahaha, dobra.
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-1
0 1
medusa
01. 10. 2026 20.06
Konec zalaganja UKRAJINE IN NATA!!!!!!!!!!!
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+3
3 0
JApajaDAja
01. 10. 2026 20.01
kako se bomo ogrevali? po partizansko...v temni sobi ob tabornem ognju......
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+3
3 0
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