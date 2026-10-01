Kako se bomo ogrevali? Samo določene prostore, na nižji temperaturi ...

In kako se bomo ogrevali? Bodo navade ostale enake ali boste varčevali, ogrevali samo določene prostore, in na nižji temperaturi? Preverili smo, koliko bi se to poznalo v denarnicah.

In kaj pravijo naključni mimoidoči – jih skrbi, da bodo položnice višje? "Gotovo. Glede na to, da so vse tudi vse druge cene šle gor – gorivo," pravi eden od vprašanih. "Lahko povem, da je z današnje perspektive oskrba s plinom zanesljiva," pa zagotavlja predsednik uprave Petrola Sašo Berger . "Kar se tiče samih cen, tudi glede na zakupe, ki so že narejeni, ne pričakujem nekih drastičnih dvigov."

Noči so vse hladnejše, pred vrati je kurilna sezona, kurilno olje pa je skoraj 50 odstotkov dražje kot lani ob tem času. Potem ko je pred dobrim tednom iz Petrola prišlo še opozorilo, da ni izključeno, da bi lahko v prihodnje cena litra dizla šla celo do treh evrov, mnoge skrbi, kako drag bo plin in ali ga bomo sploh imeli dovolj? Se bo zato dražila še elektrika? S čim se bomo ogrevali in koliko dražja bo letošnja zima?

Kurilno olje, plin, drva, elektrika. Ali je zaradi vse višjih stroškov najbolje, da ogrevanje kar se da omejimo?

"Zdaj sva zmanjšala vse na 'nulo', kot se reče, na minimalno," pravi naključni mimoidoči. "Ogrevanje imam samo v kopalnici, v kuhinji se greje od štedilnika, v sobi pa tako ali tako ne rabiš," pa odgovarja druga.

Kaj se bo v tej ogrevalni sezoni najbolj izplačalo? "Zamenjati vir ogrevanja," svetuje direktor družbe ELES Aleksander Mervar in dodaja, da ve, da to ne gre "na hitro". "Najbolje bo 'čez prišel' tisti, ki ima lasten gozd in bo kuril na drva."

Da se cenovno najbolj izplačajo drva, meni tudi ena od vprašanih Ljubljančank. "Porabimo okoli osem do devet metrov drv."

Lesena goriva so sicer na drugem mestu med viri ogrevanja, pravijo podatki iz leta 2024. Največ ljudi se je takrat ogrevalo z elektriko. "Je bistveno cenejše gretje s klimo," meni ena od sogovornic.

Predvsem pa je pri elektriki ključno, kdaj jo uporabljamo. "Najslabše je, da se vklopi vse naenkrat. Od toplotne črpalke, pa da imaš doma še polnilnico, zraven še pečico in pralni stroj ... To povzroča konico, ki se potem odraža tudi na računu," pravi Mervar.

Elektriki sledita kurilno olje in zemeljski plin, ki sta v času energetske krize med vsemi viri ogrevanja vzbudila največ negotovosti.

A dobavitelji plina in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec so danes mirili potrošnike. "Za letošnjo zimo plin je," zagotavlja Samo Lozej iz Energetike Ljubljana. "Da odjemalci ne rabijo skrbeti," pravijo tudi na Petrolu. "Kar se tiče cen /.../ lahko pričakujemo določeno povišanje. Ampak to ne bo bistveno odstopalo od tega, kar je na položnicah danes. Torej lahko govorimo o par evrih na položnico," poudarja Vrtovec.

Pa smo v času vedno hladnejših noči z ogrevanjem že začeli? Da še ni potrebe, meni eden od naključno vprašanih. "Čakamo, kdaj se bo upravnik odločil oziroma kdaj mu bomo namignili," pravi druga.

Na željo stanovalcev upravljalci nekaj blokov v večjih mestih že grejejo. "To staro priporočilo – da mora trikrat zaporedoma ob 21. uri temperatura pasti pod 12 stopinj Celzija, še ni bilo izpolnjeno. Glede na trenutno vremensko napoved, bo začetek kurilne sezone verjetno nekje konec naslednjega tedna," razlaga Marko Bevc iz SPL.

Tudi običajno se kurilna sezona sicer začne v prvi polovici oktobra.