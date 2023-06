'Bodo čez 20 let ljudje stali v kolonah, ker nismo naredili dodatnega pasu?'

Zaradi praznika svetega rešnjega telesa na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem je bil naval voznikov, ki potujejo proti jugu sicer pričakovan, vendar je vseeno potovalna doba presenetila. Od avstrijskega Gradca pa do Ljubljane so namesto v dveh urah vozniki prispeli kar v petih. In če je Dars lani miril, da jih bomo na cestah videli le v primeru interventnih del, se zdaj ko se skozi Slovenijo na počitnice pelje skoraj pol Evrope, poraja vprašanje zakaj toliko del na cestah.

"Te napovedi niso prav vzpodbudne, zato jih ni modro dajati vnaprej," je pojasnil Brglez. "Velja pa se potruditi, da zastojev ne bo. Odgovor je na dlani, ni treba biti prometni strokovnjak, tisti, ki se vsak dan vozimo in vidimo, da prihaja do del na cesti, kjer bi lahko z drugačnim ritmom dela pretok nekoliko olajšali."

Kot je Zavasnik uvodoma pojasnil, je bilo pričakovati takšno stanje na cestah, ker je bil v tujini praznik, Slovenija pa je predvsem služila kot tranzitna država za vsa ta vozila. V primerjavi s prejšnjim letom, je dodal, pa sicer v Sloveniji beležimo šest odstotno rast vsega prometa. "Prometne napovedi, kot jih imamo na Darsu so zelo natančne in kar smo napovedali v začetku leta, se v tem trenutku uresničuje," je dodal. Zapore, v tem trenutku jih je sedem, je nadaljeval, so usklajene z upravljalci, vsako zaporo pa žal ne morejo uskladiti.

V oddaji 24UR ZVEČER sta o tem spregovoril predsednik AMZS Andrej Brglez ter pooblaščeni inženir in vodja službe za upravljanje s prometom in prometno varnostjo na Darsu Zvonko Zavasnik .

Seveda je to odvisno od narave del, je poudaril Zavasnik. "Potrudimo se, da čim bolj uskladimo vendar vedno ne gre. Edina neznanka je bila, kaj bo pomenil vstop Hrvaške v Schengen. V nekaj mesecih smo ugotovili kaj to pomeni, na dolenjski avtocesti imamo 14 odstotkov več prometa kot lani in devet procentov več tovornega prometa." To je realen pokazatelj, da promet prihaja na južno obvoznico, je nadaljeval, in že lani so bile tam težave in zastoji.

Brglez je pozval vse udeležence, da ta dela uskladijo. Kot je dejal, promet prinaša neznanke, tu je še Schengen, obratni tokovi iz koprske strani v Ljubljano. "En del tega, da lahko vendarle zagotovimo boljšo pretočnost je tudi na nas voznikih, Dars ima dober sistem upravljanja s hitrostmi, vprašanje je koliko to upoštevamo."

Bi se to lahko spremenilo? Kakšni so načrti? Zavasnik je pojasnil, da je Dars začel že pred časom s študijami širitve in v zadnjem času so v izdelavi projektov za širitev štajerske in primorske vpadnice. "Projekti bodo pripravljeni do jeseni," je zatrdil.

"Na našo populacijo imeti 1,2 milijona avtomobila je specifika," je poudaril Brglez. "Na toliko področjih smo zaostali, da karkoli delamo je dobro. Ali bodo tisti, ki so zdaj v osnovni šoli, čez 20 let stali v istih kolonah zato ker danes nismo naredili še enega dodatnega pasu?"