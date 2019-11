Bodo do prihodnjega poletja rešili težave s 'črnimi' priključki v Žusterni?

Kakšna je situacija danes? Na koprski občini so nam zatrdili, da je trenutno kakovost vode visoka. Rdeča zastava torej že nekaj časa ne plapola nad kopališčem, a epiloga avgustovske sage še ne bo tako kmalu. Še vedno namreč tečejo postopki, ki jih je na območju Žusterne sprožil občinski inšpektorat MO Koper. Temu so namreč lokacije domnevnih črnih priključkov sporočili iz podjetja Marjetica Koper, kjer so že avgusta, s pomočjo strokovnih služb, uspeli določiti nekaj lokacij, kjer indici kažejo na morebitne črne priključke. Šlo je za nekaj objektov ob stičišču ulic Dolga Reber in Krožna cesta.

Inšpektorat bo na podlagi strokovnih ugotovitev in predlogov izvajalca javne službe oz. strokovnih služb v primeru odkritih nepravilnosti odredil sanacijo oziroma preureditev neustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih vod, pojasnjujejo na občini.

Fekalije v Žusterni so pustile madež na turistični sezoni na slovenski obali.Nekateri, med drugim tudi v javnem podjetju Okolje Piran, so prepričani, da je takšnih kanalizacij, ki se iztekajo v morje, na desetine, zato so pozvali domačine, naj preverijo svoje sisteme in prijavijo nepravilnosti. A so nam na občini potrdili, da novih samoprijav niso prejeli.