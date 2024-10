Bodo domnevni krivci za ekološko katastrofo v Pivoli sploh odgovarjali?

Bodo domnevni krivci za ekološko katastrofo v Pivoli, kjer je bilo nezakonito odvrženega skoraj 200 ton komunalnega blata s težkimi kovinami vred, sploh kdaj odgovarjali? Od skupaj devetih oseb in treh podjetij, ki so po mnenju tožilstva odgovorni za povzročitev ogromne škode – država je za sanacijo plačala kar 900 tisoč evrov – je doslej krivdo priznal zgolj domačin, ki je šoferjem cistern pokazal, kje naj komunalno blato odložijo. O krivdi bi se moral izreči tudi Urban Majcen, nekdanji direktor in lastnik celjske družbe CEP, ki je bila zadolžena za prevoz blata, a je predobravnavni narok na mariborskem sodišču odpadel.