Bodo družine domove gradile v lastni režiji ali se bodo odločili za nadomestne gradnje?

80 metrov je visok zemeljski plaz, ki je avgusta lani pokopal hišo družine Jelšnik na Ljubnem ob Savinji. "Ta trenutek smo na strehi hiše, ki jo je zasul plaz, z veliko sreče so bile okoliščine take, da seveda družina takrat ni bila v hiši in jih hvalabogu ni zasulo," je dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic.

Plaz bi se v primeru hudourniških poplav lahko ponovno sprožil, zato družina na istem zemljišču nove hiše ne bo mogla zgraditi, novo parcelo pa so si že našli na varnem območju. "To je tak skrajen primer, ki se je zgodil lansko leto. Seveda pa imamo vrsto primerov, ki so drugačni in kjer je bilo treba narediti izredno podrobne ocene, analize," je dodal Šefic.

V službi za obnovo so tako sprva na seznam za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti uvrstili 343 objektov, na koncu pa so jih 85 z njega umaknili, saj so ugotovili, da se jih da s protipoplavnimi ukrepi ali sanacijo plazov ustrezno zavarovati. A kot je pojasnil Šefic, bodo opravili še en pregled in "določili kratkoročne ukrepe, da bodo ti objekti res zavarovani, če se nam bo v tem času zgodil še kakšen ekstrem".