Bodo družinski zdravniki imeli še manj časa za svoje paciente?

Ne le bolnišnice, po novem bodo morali kazalnike kakovosti ministrstvu štirikrat letno sporočati tudi s primarne ravni, med drugim o raznih odklonih pri bolnikih in poškodbah zaposlenih pri delu. Navodila, ki so jih prejeli, so spisana na kar 44 straneh. "Poročati moramo o odpadlih specialističnih pregledih, prvih in kontrolnih, na 1000 naročenih pacientov, o absentizmu na delovnem mestu, poročati moramo tudi o pohvalah uporabnikov na 10.000 obravnav in o zahtevah za obravnavo kršenja pacientovih pravic na 10.000 obravnav," pojasnjuje vodja zdravstvene nege v ZD Kranj Jože Prestor.

Medtem ko v Praktikumu javnost obveščajo, da bodo zaradi dodatnih administrativnih obremenitev zdravnikov bolniki še bolj oškodovani, pa Prestor meni, da v javnih zavodih to breme ne bo padlo na zdravnike. "Zdravniki obravnavajo paciente in evidentirajo svoje storitve. Te se zbirajo v informacijskem sistemu in iz njega se da veliko potegniti ven."

V kranjskem zdravstvenem domu večjih sprememb ne bo, saj so denimo vse odklone, incidente, poškodbe za 500 zaposlenih, pohvale in pritožbe po internih navodilih že zdaj beležile glavne medicinske sestre. Te morajo po Prestorjevih besedah tudi poročati kadrovski službi, ta pa naprej na Inštitut za varstvo pri delu. Bi bili pa lahko – tako Prestor – bolj na udaru koncesionarji, ki nimajo takšnega zaledja raznih služb in morajo stvari spremljati oziroma poročati sami.

Igor Dovnik iz Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije meni, da je to "absolutno nekaj, kjer bi jaz, če bi imel moč, pozval k bojkotu". Gre zgolj za to, da se dobi občutek, da je nekaj narejenega, dodaja Dovnik, ki ne verjame, da bi si lahko kdo z zbranim podatki o cepljenju lahko pomagal. Kdo torej in zakaj potrebuje te podatke ter kaj bodo od njih imeli pacienti? Zdravstveni minister je bil ob robu obiska evropske komisarke za zdravje in varnost hrane za aktualna vprašanja spet nedosegljiv.

Izvajalci si sicer želijo bolj podrobnih navodil, v kakšno obliko sploh urediti podatke in kako deluje aplikacija za njihovo vnašanje. Iz največjega zdravstvenega doma pa so sporočili, da so se za naslednji teden dogovorili za sestanek na ministrstvu.