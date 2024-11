'Bodo države v razvoju poleg podnebne dobile še dolžniško krizo?'

Glede poziva gospodarstvom v vzponu, kot so denimo Kitajska in zalivske države, da prostovoljno prispevajo k uresničitvi cilja 300 milijard evrov finančne pomoči, je spomnila, da so se v preteklosti odločitve, ki temeljijo na prostovoljni bazi, že izkazale za šibke. V luči tega, da je v igri denar, kjer se zadeve rade zapletejo, tako ne verjame, da bodo omenjene države zagotovile visoke prispevke.

"V bistvu bi morala prispevati več naftna in plinska industrija. Tam je denar in to, ironično, vse več ga je in ne manj," je izpostavila.

Izrazila je tudi dvom v zagotavljanje prispevkov s strani zalivskih držav, pri tem pa opozorila tudi na vpliv geopolitičnih razmer. "Žal so tudi vojne v Gazi in Ukrajini še kako povezane s podnebnim ukrepanjem oz. vprašanjem, kdo bo komu dal denar," je opomnila klimatologinja.