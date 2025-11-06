Višje globe za igranje glasbil doma?

Domača vadba klavirja, harmonike, bobnov ali na primer violine za nekatere sosede predstavlja povzročanje hrupa. Številne družine so doživele, da so jim na vrata iznenada potrkali policisti. Ti jih lahko kaznujejo z globo v višini dobrih 100 evrov.

"Policista v uniformah sta moji hčerki in nam razložila, da je to prepovedano 24 ur na dan. V celem tednu se nikoli ne sme igrati klavir, če to koga zmoti," je že septembra dejala Katja Valič. Oktobra pa je Danica Kunaver pripovedovala, kako je njen sin zelo žalosten šel vaditi v klet: "V drvarnico, kjer si je komaj našel kotiček, kjer je lahko v miru premikal lok."

Te globe bodo očitno še višje. Predlog zakona o varstvu reda in miru namreč predvideva, da se z globo od 150 do 300 evrov kaznuje tiste, ki tudi z uporabo glasbila motijo mir.

"Kvečjemu bi morali to spodbujati. S takimi zakoni oz. omejitvami bomo pa to kvečjemu zatrli in pospešili. Tako bo še več preživetega časa pred ekrani. Zdi se mi, da bi morali to omejiti, ne pa igranje inštrumentov," je povedal Simon Bučar iz Glasbene šole Bučar, ki poučuje diatonično harmoniko. Zdi se mu, da je to treba spodbujati ravno pri igranju harmonike, saj gre za ljudsko izročilo: "Ker to je le naš inštrument in je pomembno tudi iz tega vidika in harmonika je kar glasen inštrument. Če bomo še na ta način zatirali in omejevali, to ni v redu."

Naj se v zakonu igranje glasbil določi kot izjemo – na primer med osmo zjutraj in deveto uro zvečer, pozivajo tudi pri Zvezi prijateljev mladine. Obenem želijo, da se v zakon zapiše možnost mediacije oziroma posredovanja in dogovora med sosedi pred izrekom kazni.

"Zdi se mi, da je med ljudmi čedalje več te napetosti in nepotrpežljivosti. To se kaže tudi v tem, da težko poslušajo, ko nekdo vadi inštrument. Kot družba bi morali biti bolj strpni do tega," pravi Bučar. Z notranjega ministrstva odgovora danes nismo prejeli.