Slovenija

Višje globe za igranje glasbil doma?

Ljubljana, 06. 11. 2025 19.41 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Urša Vrečar
Komentarji
8

Bodo globe za igranje glasbil doma še višje? Novela zakona o varstvu javnega reda in miru predvideva do 300 evrov kazni za povzročanje hrupa. Zveza prijateljev mladine poziva, naj se v zakonu igranje glasbil čez dan določi kot izjema. Kritični so tudi v glasbenih šolah, kjer pravijo, da bi morali igranje glasbil spodbujati, ne pa omejevati.

Domača vadba klavirja, harmonike, bobnov ali na primer violine za nekatere sosede predstavlja povzročanje hrupa. Številne družine so doživele, da so jim na vrata iznenada potrkali policisti. Ti jih lahko kaznujejo z globo v višini dobrih 100 evrov.

"Policista v uniformah sta moji hčerki in nam razložila, da je to prepovedano 24 ur na dan. V celem tednu se nikoli ne sme igrati klavir, če to koga zmoti," je že septembra dejala Katja Valič. Oktobra pa je Danica Kunaver pripovedovala, kako je njen sin zelo žalosten šel vaditi v klet: "V drvarnico, kjer si je komaj našel kotiček, kjer je lahko v miru premikal lok."

Te globe bodo očitno še višje. Predlog zakona o varstvu reda in miru namreč predvideva, da se z globo od 150 do 300 evrov kaznuje tiste, ki tudi z uporabo glasbila motijo mir.

"Kvečjemu bi morali to spodbujati. S takimi zakoni oz. omejitvami bomo pa to kvečjemu zatrli in pospešili. Tako bo še več preživetega časa pred ekrani. Zdi se mi, da bi morali to omejiti, ne pa igranje inštrumentov," je povedal Simon Bučar iz Glasbene šole Bučar, ki poučuje diatonično harmoniko. Zdi se mu, da je to treba spodbujati ravno pri igranju harmonike, saj gre za ljudsko izročilo: "Ker to je le naš inštrument in je pomembno tudi iz tega vidika in harmonika je kar glasen inštrument. Če bomo še na ta način zatirali in omejevali, to ni v redu."

Naj se v zakonu igranje glasbil določi kot izjemo – na primer med osmo zjutraj in deveto uro zvečer, pozivajo tudi pri Zvezi prijateljev mladine. Obenem želijo, da se v zakon zapiše možnost mediacije oziroma posredovanja in dogovora med sosedi pred izrekom kazni.

"Zdi se mi, da je med ljudmi čedalje več te napetosti in nepotrpežljivosti. To se kaže tudi v tem, da težko poslušajo, ko nekdo vadi inštrument. Kot družba bi morali biti bolj strpni do tega," pravi Bučar. Z notranjega ministrstva odgovora danes nismo prejeli.

glasbila hrup globa policija
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
06. 11. 2025 20.34
bolano
ODGOVORI
0 0
Nightrider
06. 11. 2025 20.33
+1
Večina glasbenikov najame prostore za vaje. To je pri na v Šk. Loki zelo urejeno. V bloku vsak dan vadit pa tudi ni ok
ODGOVORI
1 0
Vladna norost
06. 11. 2025 20.32
+2
V svobodi lahko veselo plešete in streljate z avtomatskim orožjem... če ste v pravem naselju.
ODGOVORI
2 0
Trobla
06. 11. 2025 20.32
+1
Med 6h in 22h ne bi smel zakon sploh omejevati kakršnegakoli hrupa. Kajti potemtakem, če nekdomu ne paše, da sosed v bloku prenavlja kopalnico, kahko tudi za vsako prižiganje štemarice, tudi čez dan, kliče policijo in bo izvajalec cel teden plačeval kazen najmanj 1x pred malico in 1x po malici, vsak dan...
ODGOVORI
1 0
Pauperes Commilitones
06. 11. 2025 20.30
+1
Brez besed. Bolano.
ODGOVORI
2 1
BroNo1
06. 11. 2025 20.29
+1
Zadnji čas, folk se sploh ne zaveda, kako je to nadležno, če živiš v bloku s takim folkom. Vse se razume, če pa stanovalci nimajo nikoli svojega mira pa tudi ni ok.
ODGOVORI
2 1
jablan
06. 11. 2025 20.28
+2
Bolano
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
06. 11. 2025 20.28
+2
Holobizem vas bo obral čisto do kosti .... !!!
ODGOVORI
3 1
