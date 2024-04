Prepovedi uporabe trdnih goriv ne bo, ostajajo omejitve glede plina

Odbor bo odločal o dopolnilu, s katerim bi iz besedila črtali določilo, da v strnjenih naseljih v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih delih večstanovanjskih stavb ne bi bila dovoljena vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva. Umik je vlada napovedala že ob napovedi NSi, da bo vložila predlog za posvetovalni referendum. Ta je bil sicer konec marca zavrnjen in DZ je zakonski predlog v prvi obravnavi potrdil.

Bodo pa glede na vložena dopolnila, prav tako v skladu z napovedmi vlade, v predlogu ostala določila glede omejitve rabe plina, na katere so poleg opozicije opozarjali tudi v združenju distributerjev plina. Po dopolnilu bi se sicer določba, da pri novi stanovanjski stavbi vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin ni dovoljena, začela uporabljati za stavbe, za katere bi bila vloga za gradbeno dovoljenje vložena od 1. januarja 2025. V obstoječem predlogu zakona je ta datum 1. julij 2024.