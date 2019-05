Bodo Jesenice dobile sežigalnico odpadkov?

"Načeloma pa je naše stališče takšno, da če se lahko zagotovi ustrezno tehnologijo, da izpusti oziroma vplivi na okolje ne bodo škodljivi, nimamo nekih zadreg, da tega ne bi postavili. Seveda pa je treba najti tudi investitorja in razmisliti še o marsikateri drugi stvari. Šele ko bodo razmisleki in analize opravljene, bi se lahko odločali o tem, ali postaviti tako sežigalnico," je izpostavil Račič.

Kot je pojasnil jeseniški župan Blaž Račič , so z ministrstva za okolje in prostor, podobno kot druge občine v državi, prejeli pobudo, da se na lokalni ravni pogovorijo o tem, ali bi soglašali s postavitvijo sežigalnice. Na občinskem svetu so na zadnji seji o tem razpravljali in zavzeli stališče, da pozovejo ministrstvo, naj poda več podrobnosti, da se bodo lahko na njihovi podlagi bolj konkretno odločali.

Ob težavah s smradom zaradi odpadkov na Mali Mežakli Jeseničani razmišljajo o tem, da bi bili morda pripravljeni v svoje okolje sprejeti sežigalnico, ki bi bila urejena po vzoru dunajske in ne bi imela negativnih vplivov na okolje. Pred razmislekom in odločitvijo o tem pričakujejo še vrsto odgovorov s strani države ter opravljenih analiz.

Direktor podjetja za predelavo in obdelavo odpadkov Ekogor, ki je upravlja s centrom za ravnanje z odpadki na Mali Mežakli, Ivan Hrženjak meni, da bi bile Jesenice izvrstne za postavitev sežigalnice, ki bi bila prava rešitev težav z odpadki. Kot je izpostavil, takšni objekti v svetu niso novost in temeljijo na zelo sofisticirani tehnologiji.

Krajani medtem podpisujejo vseslovensko peticijo za takojšnje sprejetje ustrezne zakonodaje s področja obvladovanja smradu. Kot pojasnjujejo v Mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, ki je avtor peticije, problemi povezani s smradom v Sloveniji naraščajo. Samo letos so prejeli že dve prijavi zaradi smradu iz kompostarne v Ceršaku in zaradi smradu z odlagališča Mala Mežakla.

Pojasnil je, da imajo Jesenice dve izjemno primeri lokaciji za sežigalnico. Po eni strani imajo namreč Jesenice že daljinsko ogrevanje, pri čemer bi se za izrabo toplote iz sežigalnice za ogrevanje stanovanjskih objektov morali dogovoriti z obstoječim koncesionarjem, po drugi strani pa je tudi Acroni, kot velik uporabnik elektrike in pare, zainteresiran za porabo energije, ki bi nastala pri sežigu odpadkov.

Upajo, da smarad letos poleti ne bo

To bi bila dolgoročna rešitev, na Mali Mežakli pa je situacija taka, da so potrebni tudi hitri ukrepi. "Pred dnevi so nam v Ekogorju povedali, da so začeli z odvozom odpadkov na sežig, in sicer po nekaj kamionov dnevno, kar pa je le kaplja v morje, saj je ob deponiji skladiščenih več tisoč ton odpadkov," je povedal Račič.

Tako le upa, da bodo vremenske razmere take, da se po Jesenicah letošnje poletje ne bo znova širil neznosen smrad z Male Mežakle, na katere najbližji krajani že dolgo opozarjajo, vse bolj pa ga občutijo tudi ostali prebivalci in obiskovalci Jesenic. "Državi nikakor ne more biti v ponos, da je prva stvar, ki jo tujci spoznajo o Sloveniji, ko se skozi karavanški predor pripeljejo na počitnice, smrad," je poudaril Račič, ki je prepričan, da bi država morala ukrepati.