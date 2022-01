Bodo kmalu veljale izjeme, za katere ne bo obvezno PCR-testiranje?

Vsak dan odvzamejo med 1500 in 2000 brisov. Ljudi naročajo v okviru 48 ur – tisti, ki jih je zdravnik naročil zjutraj, so lahko na bris prišli že danes, ostali bodo na vrsti jutri. V Kranju, kjer dnevno odvzamejo med 500 in 600 brisov, jim za zdaj uspeva večino sprejeti še isti dan. "Če se bo vse to še povečevalo – poleg tega moramo zagotoviti še zadostne ekipe za cepljenje – bomo verjetno potrebovali pomoč od drugod," še dodaja Lekšanova. "Predlog je bil, da bi podaljšali pozno v noč, da bi sestavili 3. ekipo, ampak bojim se, da pri takem tempu, v takih delovnih razmerah, tudi mi, ki smo navajeni in poznamo sistem, ne bomo zdržali. In ob 23. uri lahko inštitut analizira le določeno število testov," pojasni.

Janez Poklukar, zdravstveni minister, nam pove: "Seveda je ključno, da se to zagotavlja v okviru 24 ur; na petek sta imela s tem težave dva zavoda v Sloveniji." Ker v prihodnjih tednih pričakujejo vsaj še enkrat toliko pritiska na testirna mesta zaradi vedno več okužb, se pogovarjajo tudi, da PCR-test za določeno skupino ljudi ne bi bil potreben. "Razmišlja se, da bi se PCR-testiranje ukinilo pri tistih, ki so trikrat cepljeni," pojasnjuje Lili Gantar Žura, direktorica ZD Kranj. "Najbrž bodo to tisti ljudje, ki imajo hitri bris in so bili cepljeni. Pogovori gredo v tej smeri, o tem ne odločamo mi, mi smo samo izvajalci testiranja. Bo pa dobrodošlo, če ne bo takega navala ljudi na testiranje," še pove Lekšanova.

Seveda bi za izjeme, ki bodo imele simptome oziroma pozitiven hitri test, veljala enaka pravila kot za tiste, pri katerih so okužbo potrdili s PCR-testom.