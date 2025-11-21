'Zmaga cele Slovenije': Tik pred razrezom rešili ladjo Laho

Čeprav se je zdelo, da se je zgodba najstarejše slovenske potniške ladje Laho po 122 letih plovbe končala razrezana v Puljski ladjedelnici, preobrat. Ladjo je odkupil Gašpar Gašpar Mišič, ki se je odločil, da ladjo pridobi v svojo last in jo vrne v Slovenijo. Rešitev ladje Laho je zgodovinski trenutek za Koper, slovensko obalo in Republiko Slovenijo, ocenjuje. Zdaj naj bi postala ribiški muzej. Zadnji dom ladje, ki je plula čez severni Atlantik, preživela obe svetovni vojni, služila kot tovorna, minopolagalna, ribiška in nato 33 let kot potniška ladja pod slovensko zastavo, bo, kot vse kaže, namesto med starim železom, v koprskem madraču.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

















Ladja Laho na zadnji vožnji icon-picture-layer-2 1 / 10

Podjetnik Gašpar Gašpar Mišič se je odločil, da zgodovinsko ladjo Laho pridobi v svojo last in jo vrne v Slovenijo. Mišič je to potrdil tudi za 24ur.com.

Prevzel podjetje, ki je imelo v lasti ladjo Laho

"Ladja LAHO, ki je ena najstarejših ohranjenih kovinskih ladij v Evropi (1903), je bila danes uradno rešena pred načrtovanim razrezom v ladjedelnici Uljanik. Z odločitvijo Gašparja Gašparja Mišiča, ki je včeraj prevzel družbo Adriatic Safari d.o.o., lastnico ladje, je bila ladja tik pred uničenjem v zadnjem trenutku umaknjena iz postopka razreza," je Mišič pojasnil v sporočilu za javnost. Kot je povedal: "Ladjo LAHO smo rešili v zadnjem hipu. Ko sem prevzel podjetje in s tem ladjo, sem prevzel tudi odgovornost za ohranitev zadnjega materialnega simbola slovenske pomorske identitete. Slovenija ima svoj Aljažev stolp na Triglavu – od danes ima tudi svoj simbol na morju. LAHO ni le kovinski trup, ampak živa zgodba slovenskih pomorcev, ribičev in obalnega življenja. Vesel sem, da smo lahko skupaj – občine, država, stroka in ljudje – preprečili, da bi ta zgodovinska ladja končala med starim železom. Danes je to zmaga celotne Slovenije."

Mestna občina Koper je dodatno sprejela uradno odločitev, da bo vodila vse postopke za namestitev ladje v koprski mandrač ter njen konservatorski restavratorski poseg. Reševanje ladje so podprli: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za pomorstvo, Direkcija za vode, Zavod za varstvo narave, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran,Fakulteta za pomorstvo in promet UL, številni pomorščaki, ribiči in poznavalci dediščine.

Konzervatorska rešitev – muzej v koprskem mandraču

Načrt predvideva vbetoniranje in utrditev podvodnega dela trupa v mandraču z minimalnim posegom v vidno podobo, kar omogoča dolgoročno ohranitev originalne kovičene konstrukcije, pojasnjuje Mišič. Ladja bo nato preurejena v: muzej pomorstva in ribištva, muzej Luke Koper in ladij Splošne plovbe, izobraževalni center za FPP in pomorske šole, prizorišče protokolarnih, kulturnih in turističnih programov. Rešitev ladje ima velik simbolni pomen, poudarja Mišič: "Nikoli več ne smemo dovoliti, da pomorska identiteta tone. Slovenija je pomorska država, vendar do danes ni ohranila niti ene večje muzejske ladje. LAHO je zadnja velika ladja pod slovensko zastavo in njen razrez bi pomenil izgubo zadnjega materialnega simbola slovenske pomorske identitete," izpostavlja. Kot poudarjajo pobudniki rešitve, je LAHO za slovensko obalo to, kar je Aljažev stolp na Triglavu za gorsko Slovenijo – simbol ponosa, identitete, zgodovine in državnosti. Rešitev ladje LAHO je zgodovinski trenutek za Koper, slovensko obalo in Republiko Slovenijo, ocenjuje Mišič.

Župani so se zavezali, da bodo zagotovili prostor za trajno namestitev

"Spoštujemo njegovo odločnost, da ladjo Laho reši pred uničenjem ter pripravljenost, da prevzame pobudo in odgovornost za njeno vrnitev domov. Njegovo dejanje predstavlja ključen korak pri ohranitvi tega pomembnega dela naše pomorske dediščine," so v sporočilu za javnost zapisali župani Aleš Bržan, Andrej Korenika, Milan Bogatič in Gregor Strmčnik ter se zavezali, da bodo zagotovili prostor za trajno namestitev ladje v slovenskem morju. Poudarili so, da se zavedajo izjemnega zgodovinskega, simbolnega in družbenega pomena ladje Laho: "Ladja Laho ni le plovilo z več kot stoletno zgodovino, temveč neprecenljiv del slovenske pomorske dediščine in zakladnica dragocenih spominov. Čeprav se je njena življenjska pot začela na severu Evrope, je v našem morju našla svoj pravi dom. Več kot tri desetletja je povezovala slovenska obalna mesta in ljudi ter našim gostom približevala življenje ob morju z izkušnjo, ki je sodobna plovila ne morejo poustvariti. Na njenem krovu so se odvile neštete življenjske zgodbe, od porok in slovesa od najbližjih, do izletov, družinskih praznovanj in poslovnih srečanj. Zato je njena vloga pri ohranjanju naše pomorske identitete nenadomestljiva."

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert











Na ladji Laho icon-picture-layer-2 1 / 7

Kot so zapisali, pozdravljajo odločitev ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić, da zagotovi sredstva za ureditev ribiškega muzeja v ladji Laho. Na ministrstvo smo poslali vprašanja, odgovore še čakamo. Ladjo smo, preden so jo odpeljali v Pulj na razrez, tudi obiskali.