Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

'Zmaga cele Slovenije': Tik pred razrezom rešili ladjo Laho

Ljubljana , 21. 11. 2025 14.01 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Anja Kralj
Komentarji
46

Čeprav se je zdelo, da se je zgodba najstarejše slovenske potniške ladje Laho po 122 letih plovbe končala razrezana v Puljski ladjedelnici, preobrat. Ladjo je odkupil Gašpar Gašpar Mišič, ki se je odločil, da ladjo pridobi v svojo last in jo vrne v Slovenijo. Rešitev ladje Laho je zgodovinski trenutek za Koper, slovensko obalo in Republiko Slovenijo, ocenjuje. Zdaj naj bi postala ribiški muzej. Zadnji dom ladje, ki je plula čez severni Atlantik, preživela obe svetovni vojni, služila kot tovorna, minopolagalna, ribiška in nato 33 let kot potniška ladja pod slovensko zastavo, bo, kot vse kaže, namesto med starim železom, v koprskem madraču.

Podjetnik Gašpar Gašpar Mišič se je odločil, da zgodovinsko ladjo Laho pridobi v svojo last in jo vrne v Slovenijo. Mišič je to potrdil tudi za 24ur.com. 

Prevzel podjetje, ki je imelo v lasti ladjo Laho

"Ladja LAHO, ki je ena najstarejših ohranjenih kovinskih ladij v Evropi (1903), je bila danes uradno rešena pred načrtovanim razrezom v ladjedelnici Uljanik. Z odločitvijo Gašparja Gašparja Mišiča, ki je včeraj prevzel družbo Adriatic Safari d.o.o., lastnico ladje, je bila ladja tik pred uničenjem v zadnjem trenutku umaknjena iz postopka razreza," je Mišič pojasnil v sporočilu za javnost.

Kot je povedal: "Ladjo LAHO smo rešili v zadnjem hipu. Ko sem prevzel podjetje in s tem ladjo, sem prevzel tudi odgovornost za ohranitev zadnjega materialnega simbola slovenske pomorske identitete. Slovenija ima svoj Aljažev stolp na Triglavu – od danes ima tudi svoj simbol na morju. LAHO ni le kovinski trup, ampak živa zgodba slovenskih pomorcev, ribičev in obalnega življenja. Vesel sem, da smo lahko skupaj – občine, država, stroka in ljudje – preprečili, da bi ta zgodovinska ladja končala med starim železom. Danes je to zmaga celotne Slovenije." 

Mestna občina Koper je dodatno sprejela uradno odločitev, da bo vodila vse postopke za namestitev ladje v koprski mandrač ter njen konservatorski restavratorski poseg. Reševanje ladje so podprli: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za pomorstvo, Direkcija za vode, Zavod za varstvo narave, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran,Fakulteta za pomorstvo in promet UL, številni pomorščaki, ribiči in poznavalci dediščine.

Konzervatorska rešitev – muzej v koprskem mandraču

Načrt predvideva vbetoniranje in utrditev podvodnega dela trupa v mandraču z minimalnim posegom v vidno podobo, kar omogoča dolgoročno ohranitev originalne kovičene konstrukcije, pojasnjuje Mišič. Ladja bo nato preurejena v: muzej pomorstva in ribištva, muzej Luke Koper in ladij Splošne plovbe, izobraževalni center za FPP in pomorske šole, prizorišče protokolarnih, kulturnih in turističnih programov.

Rešitev ladje ima velik simbolni pomen, poudarja Mišič: "Nikoli več ne smemo dovoliti, da pomorska identiteta tone. Slovenija je pomorska država, vendar do danes ni ohranila niti ene večje muzejske ladje. LAHO je zadnja velika ladja pod slovensko zastavo in njen razrez bi pomenil izgubo zadnjega materialnega simbola slovenske pomorske identitete," izpostavlja.  Kot poudarjajo pobudniki rešitve, je LAHO za slovensko obalo to, kar je Aljažev stolp na Triglavu za gorsko Slovenijo – simbol ponosa, identitete, zgodovine in državnosti. Rešitev ladje LAHO je zgodovinski trenutek za Koper, slovensko obalo in Republiko Slovenijo, ocenjuje Mišič. 

Župani so se zavezali, da bodo zagotovili prostor za trajno namestitev

"Spoštujemo njegovo odločnost, da ladjo Laho reši pred uničenjem ter pripravljenost, da prevzame pobudo in odgovornost za njeno vrnitev domov. Njegovo dejanje predstavlja ključen korak pri ohranitvi tega pomembnega dela naše pomorske dediščine," so v sporočilu za javnost zapisali župani Aleš Bržan, Andrej Korenika, Milan Bogatič in Gregor Strmčnik ter se zavezali, da bodo zagotovili prostor za trajno namestitev ladje v slovenskem morju.

Poudarili so, da se zavedajo izjemnega zgodovinskega, simbolnega in družbenega pomena ladje Laho: "Ladja Laho ni le plovilo z več kot stoletno zgodovino, temveč neprecenljiv del slovenske pomorske dediščine in zakladnica dragocenih spominov. Čeprav se je njena življenjska pot začela na severu Evrope, je v našem morju našla svoj pravi dom. Več kot tri desetletja je povezovala slovenska obalna mesta in ljudi ter našim gostom približevala življenje ob morju z izkušnjo, ki je sodobna plovila ne morejo poustvariti. Na njenem krovu so se odvile neštete življenjske zgodbe, od porok in slovesa od najbližjih, do izletov, družinskih praznovanj in poslovnih srečanj. Zato je njena vloga pri ohranjanju naše pomorske identitete nenadomestljiva."

Kot so zapisali, pozdravljajo odločitev ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateje Čalušić, da zagotovi sredstva za ureditev ribiškega muzeja v ladji Laho. Na ministrstvo smo poslali vprašanja, odgovore še čakamo. 

Ladjo smo, preden so jo odpeljali v Pulj na razrez, tudi obiskali.

Preberi še Slovenska potniška ladja, starejša od Titanika, gre na uničenje

Laho ima za seboj 122 leti plovbe na severu in jugu Evrope. 37 metrov dolga ladja je bila izdelana davnega leta 1903 na Nizozemskem. Preživela je obe svetovni vojni kot vojaška ladja v nemški mornarici, kjer je delovala kot kamuflirna ladja. Spredaj ima luknjo za mine in luknjo za torpeda. Ladja je bila nato predelana za visokomorski ribolov v Severni Nemčiji.

laho ladja
Naslednji članek

Pravici do uporabe gotovine se obeta vpis v ustavo

Naslednji članek

Pihalo bo: na jugozahodu države oranžno, na Kvarnerju rdeče opozorilo

SORODNI ČLANKI

Slovenska potniška ladja, starejša od Titanika, gre na uničenje

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (46)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vicente
21. 11. 2025 16.46
z Aljaževim stolpom nihče ne služi denarja.Ladja Laho je služila denar za znanega lastnika 30 let ,sedsj naj jo obnovi
ODGOVORI
0 0
antar
21. 11. 2025 16.45
Končno dobra novica. Tudi če je imel Miško kakšno računico zase, je le naredil nekaj dobrega. Ladja ima svoj dom v slovenskem morju in bo še naprej opravljala svoje poslanstvo. Tako kot ga ima Aljažev stolp na Triglavu.
ODGOVORI
0 0
celjan2
21. 11. 2025 16.41
-1
Pa je Gašo pridobil nekaj točk pri meni.
ODGOVORI
0 1
Antena
21. 11. 2025 16.41
+5
In sedaj bomo placevali , placevali brez veze dalje. Ma ce ni koga z u...
ODGOVORI
5 0
galeon
21. 11. 2025 16.40
+6
Ja in zdaj bo to muzejska ladja in strošek države. Niste normalni.
ODGOVORI
6 0
9876543
21. 11. 2025 16.36
-2
Bravo Gašpar Gašpar Mišič. Ampak kako pa da koprski župan ni že takoj nič reagiral? Gre vendar za neke vrste dediščino.
ODGOVORI
2 4
jurist
21. 11. 2025 16.34
+6
Enačit Aljažev stolp z Laho je pa čisti blef. Marketing res ne pozna meja.
ODGOVORI
7 1
ho?emVšolo
21. 11. 2025 16.24
-4
Ali EU ne plačuje Ameriki precenjenega orožja, ki bi dobavo sedaj Američani ustavili?!?
ODGOVORI
2 6
BUONcaffee
21. 11. 2025 16.24
+3
Ladja je že en čas razrezana.
ODGOVORI
4 1
Volja
21. 11. 2025 16.20
-4
Odličen argument in tudi rešitev pa čeprav tik pred zdajci. 🙌🙌🙌
ODGOVORI
1 5
Sinner 666
21. 11. 2025 16.18
+4
bla bla f bla
ODGOVORI
5 1
Anion6anion
21. 11. 2025 16.15
+5
Staro železo . Vi pa delate takšno paniko
ODGOVORI
8 3
mackon08
21. 11. 2025 16.05
+3
Bližajo se volitve pa je miško v akciji.
ODGOVORI
7 4
Castrum
21. 11. 2025 16.04
+8
Spet, tako kot že 1000 krat, smo Primorci sami poskrbeli za problem. Lublana nas rabi samo za kasirat naše šolde
ODGOVORI
13 5
Teleport
21. 11. 2025 16.04
+11
Zmaga cele Slovenije. Japa ja dokler se jo ni omenjalo zadnje čase sploh nismo vedli da obstaja
ODGOVORI
13 2
Justice4all
21. 11. 2025 16.04
-7
Bravo Gaspar...Legenda in ponos ostaja v Slo....Marsikdo ne razume tega,vendar tu se krepi nacionalna zavest...
ODGOVORI
6 13
Sinner 666
21. 11. 2025 16.19
+6
bolnik
ODGOVORI
6 0
ribi? pepe 1
21. 11. 2025 16.03
+5
ma kakšna zgodovinska ladja,Slovenija s to ladjo nima nič razen da je bila na njej restavracija in so vozili na panoramske vožnje!
ODGOVORI
9 4
patogen
21. 11. 2025 15.59
+3
Se še kdo spomni, ko je Miki Miki Mause s 30 milijončki po Zokijevi direktivi tekel v Cimos? Sedaj vemo, kje so končali milijončki.
ODGOVORI
5 2
polnjenapaprika
21. 11. 2025 15.57
+4
črna luknja
ODGOVORI
6 2
Kucel
21. 11. 2025 15.54
+15
Vse je zaigrano. Zakaj ladje ni kupil, ko je bila še v Sloveniji. Delavec je že prižgal flešarco in Mišič ga je ustavil. Zgodbo lahko prodate triletniku.
ODGOVORI
19 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363