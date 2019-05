Bodo Litijani ponoči in med vikendi ostali brez nujne zdravniške pomoči?

To pomeni, da če bi pacient prišel pred vrata, bi sicer reševalno vozilo in medicinska sestra bila na voljo, zdravnika pa več ne bi bilo. Torej bi se od tukaj moral odpraviti v Ljubljano ali Trbovlje. Zaradi nastale situacije so se že odzvali tudi na občini Litija in občini Šmartno. Ker gre za območje, ki je večje od 300 kvadratnih metrov, si ne predstavljajo, da bi ostali brez zdravnikov.

"Pilotni projekt kar nenadoma predvideva, da ponoči in med vikendi tu zdravnika več ni," razlaga zdravnik in vodja nujne medicinske pomoči dr. Klemen Lipovšek .

Če so se še danes reševalci z zdravnikom iz litijske nujne medicinske pomoči odpravili na intervencijo, pa se lahko v bodoče to zelo hitro spremeni.

V obeh občinah so namreč spisali protestno noto, ki so jo že poslali tako ministrstvu kot tudi Zdravniški zbornici Slovenije, so potrdili na litijski občini.

In kakšne bodo posledice za paciente? Ali so lahko ogrožena tudi življenja? "Absolutno. Če bi prišel nek pacient z nekim hudim zdravstvenim stanjem pred ZD in bi potem ugotovil, da je zaprto, bi se verjetno, preden bi prišel v Ljubljano ali Trbovlje, že tragično končalo," opozarja Lipovšek.

Direktorica zdravstvenega doma Litija dr. Jožefa Kežar se je danes srečala tudi z ministrom za zdravje, medtem ko je ta predstavljal prioritete na področju zdravstva v naslednjih dveh mesecih. A o za njih aktualni problematiki ni želel govoriti. "Je odgovoril, da v današnjem dnevu tega ni imel v načrtu obravnavati," je pojasnila Kežarjeva.

In če minister danes na opomine ni odreagiral, pa so bile reakcije ljudi na tem območju drugačne. "Sama prihajam iz Gabrovke, ki je 60 kilometrov od Ljubljane, in da bi intervencija prihajala v Gabrovko, se pravi, urco poti ... To je nedopustno," jedejala tamkajšnja občanka. "Slabo se nam piše potem. Ker jaz sem star 82 let in kam bom šel? V Ljubljano? Kako?,"pa je dejal starejši občan.

Le upamo lahko, da bodo odločevalci slišali ljudi in da bo njihovo zdravje na prvem mestu. Vsem pa je jasno, da je v našem zdravstvu ura že nekaj časa nazaj odbila 12.