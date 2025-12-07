Bodo Ljubljančani odločali o podražitvi vozovnic mestnega avtobusa?

Ljubljančani bi lahko na občinskem referendumu odločali o podražitvi vozovnic mestnega avtobusa. Po tem, ko je župan Zoran Janković zavrnil pobudo stranke Pirati, češ da gre za posamični pravni akt, zoper katerega referendum ni dopusten, je upravno sodišče županovo odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. In kako na to odgovarja Janković?