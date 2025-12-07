Svetli način
Slovenija

Bodo Ljubljančani odločali o podražitvi vozovnic mestnega avtobusa?

Ljubljana, 07. 12. 2025 20.25 | Posodobljeno pred 1 uro

Tjaša Dugulin
10

Ljubljančani bi lahko na občinskem referendumu odločali o podražitvi vozovnic mestnega avtobusa. Po tem, ko je župan Zoran Janković zavrnil pobudo stranke Pirati, češ da gre za posamični pravni akt, zoper katerega referendum ni dopusten, je upravno sodišče županovo odločitev razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. In kako na to odgovarja Janković?

zmago56
07. 12. 2025 21.49
V Ljubljani o Ljubljani odloča šefif Zoki in ta pravica mu pripada, ker je proti Janši. Tako si to pravico sam razlaga.
ODGOVORI
0 0
Minifa
07. 12. 2025 21.25
+4
Podražit za 400 % da bo za kamenje katerega pa Palestinci mečejo v Prešernov spomenik..Pa za Bosanski vodovod za plače Javnega sektorja pa kredit.za Božičnico pa Maucetungove obveznice. Za Ukrajinske rakete pa je LB naklofala nove ljudske obveznice..
ODGOVORI
4 0
proofreader
07. 12. 2025 21.24
+4
Kdaj bo pobegnil v Srbijo urejat Expo?
ODGOVORI
4 0
Vera in Bog
07. 12. 2025 21.15
+4
Lj je poden vsi se razvijajo mi pa isti lpp kot leta 75.
ODGOVORI
4 0
Sirhakel7
07. 12. 2025 21.14
+4
Včasih ko sem vprašal kakšnega iz Lj., zakaj stalno volijo Jankoviča sem vedno dobil odgovor, da nima veze in da vedo, da je malopridnež ampak je vsaj kaj naredil čeprav na puf. Okej.... Samo ne vem zakaj se pa zdaj razburjajo in so ogorčeni, ko jim taisti "prinašalec blagostanja" vse draži ?? Cekinčke za puf je pač treba enkrat vrniti...
ODGOVORI
4 0
Vera in Bog
07. 12. 2025 21.05
+5
Beda od župana. Naj se čimprej zamenja
ODGOVORI
5 0
Andrej Lon?ar3
07. 12. 2025 21.04
+4
Murgle vam bodo določile ceno vozovnice,takoj po volitvah. Cena bo odvisna od tega kako boste volili...
ODGOVORI
4 0
Uporabnik1888402
07. 12. 2025 20.52
+4
Bolje Zokiju, da se ne gre tega. Izzid je znan.
ODGOVORI
4 0
Trikrat cepljen
07. 12. 2025 20.47
+0
Naj izračuna stroka ceno vozovnice in naj se ta cena letno vskladi z inflacijo, pa je to to. Nobena filozofija tu no potrebna, kaj šele referendum.
ODGOVORI
2 2
Brus123
07. 12. 2025 20.50
+4
Zoki ima tukaj svojo filozofijo in svoja pravila. Hiška iz kart se mu poćasi podira. V Sostrem ga čaka nov objekt.
ODGOVORI
4 0
