Ljubljančani na referendum o parkiriščih? Na potezi je Janković

Ljubljana, 07. 04. 2026 11.55 pred 1 uro 4 min branja 25

Avtor:
STA M.S.
Parkomat v Ljubljani

Cilj pobude za naknadni referendum o ljubljanskih parkiriščih je narediti konec sprejemanju nepremišljenih parkirnih ukrepov, ki temeljijo na nepopolnih informacijah in nekakovostnih podatkih, so poudarili v Iniciativi za Štepanjsko naselje. Dobre rešitve je mogoče sprejeti samo s poglobljenim sodelovanjem, so prepričani.

Koordinator Iniciative za Štepanjsko naselje Klemen Fajs je v izjavi za javnost pred Mestno hišo v Ljubljani opozoril, da pri nedavno sprejetih spremembah odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana ne gre za vprašanje ene soseske, temveč za vprašanje, ki zadeva celotno mesto.

Kot je povzel, spremenjeni odlok med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Kazni so predvidene v višini 80 evrov, v primeru odvoza s pajkom pa bo kršitelj še ob dodatnih 200 evrov. Odlok hkrati omejuje število dovolilnic, v praksi na eno dovolilnico na stanovanje, pri tem pa ne upošteva v zadostni meri potreb gibalno oviranih, je povzel.

Ker se mestna oblast zaveda, da takšni ukrepi med ljudmi ne bodo priljubljeni, se je po njegovih besedah odločila kaznovati vse, ki bi se jim drznili zoperstaviti.

Zoran Janković v Štepanjskem naselju
Zoran Janković v Štepanjskem naselju
FOTO: Aljoša Kravanja

Z odlokom bo tako prebivalcem, ki so dobili nazaj zemljišča po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, onemogočeno priti do prve dovolilnice, v primeru pomanjkanja parkirišč pa dovolilnice sploh ne bodo mogli pridobiti. Izpadejo tudi lastniki garaž in parkirišč v območju, četudi so te premajhne za sodobne avtomobile, je navedel Fajs.

"Mestna oblast, ki je na področju javnega prevoza in celostnega urejanja prometne problematike spala zadnjih 20 let, danes breme svojih odločitev prenaša na stanovalce, na tiste, ki vsak dan hodimo v službo, skrbimo za svoje družine in soustvarjamo življenje v tem mestu," je bil kritičen.

"To niso abstraktni problemi, to so vsakodnevne stiske ljudi: mame, ki si popoldne ne upa otroka peljati na trening, ker ne ve, če bo lahko potem, ko se vrneta, parkirala, medicinska sestra, ki se vrača z izmenskega dela in spet ne najde parkirnega mesta, starejši ljudje, ki se ne znajdejo v elektronskih postopkih za spuščanje količkov, da bi lahko sploh dostopali do svojih domov. Tako ljudje izgubijo svojo mobilnost in postanejo ujetniki," je ponazoril.

Štepanjsko naselje
Štepanjsko naselje
FOTO: Bobo

'Upravičeno smo jezni in razočarani'

V Ljubljani po njegovih besedah obstaja jasen vzorec delovanja: na eni strani se ustvarja pomanjkanje parkirnih mest, to pa se na drugi strani uporablja kot razlog za uvajanje plačljivega parkiranja.

Fajs je spomnil še, da so ljubljanski mestni svetniki na isti seji, na kateri so potrdili spremembe parkirnega odloka, potrjevali tudi finančni načrt javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. To je imelo lani 50.000 evrov dobička, letos pa ga z naslova pobranih parkirnin predvideva 4,5 milijona evrov.

"Tu se odpira vprašanje, ali je namen tega odloka dejansko urejanje prometa in parkiranja ali zgolj ustvarjanje prihodkov na račun prebivalcev? Upravičeno smo jezni in razočarani, da se na Ljubljančane in Ljubljančanke gleda kot zgolj še na en vir prihodkov," je bil oster.

Cilj referenduma je v luči povedanega preprečiti škodljive prakse mestne oblasti.

Kaj bo storil Janković?

V Iniciativi za Štepanjsko naselje so pobudo za naknadni referendum o ljubljanskih parkiriščih vložili v petek. Priložili so ji več kot 250 podpisov Ljubljančanov.

Podporo pobudi so že izrazili v Civilni iniciativi Tržnice ne damo, okoljski organizaciji Alpe Adria Green, ki je aktivna pri projektu izgradnje kanala C0, pobudi Križanke niso naprodaj in Iniciativi proti sežigalnici v Ljubljanski kotlini. Prav tako so Iniciativo za Štepanjsko naselje pri njenih aktivnostih podprli prebivalci ljubljanskih sosesk Fužine, Savsko naselje, Koseze, Spodnja Šiška, Trnovo, Moste in Bežigrad.

Zdaj je na potezi ljubljanski župan Zoran Janković, ki bo ocenil, ali je referendumska pobuda oblikovana v skladu z zakonom in občinskim statutom. O morebitnem neskladju mora vlagatelje obvestiti v osmih dneh po prejemu pobude in jih pozvati k njihovi odpravi. Objava spornih členov izpodbijanega odloka bo zadržana do odločitve o pobudi oziroma do odločitve na referendumu. Sledil bi predlog za razpis naknadnega referenduma, ki bi ga moralo podpisati pet odstotkov volivcev v mestni občini. Ko bi bili podpisi zbrani, bi mestni svet razpisal referendum.

parkiranje štepanjsko naselje ljubljana

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
07. 04. 2026 13.42
Pa prostorov ne bo nič več parkiranje na pločnikih in zelenicah pa kaznovat in pika
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
07. 04. 2026 13.34
Ljubljančanov ni več, so samo še jugovančani.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
07. 04. 2026 13.34
A utrjevanje položaja pop tv ve ja se pa ne sme komentirati?Ha ha ,jaz že 1 mesec zvečer nisem gledala poptv,pa verjamem da je kar nekaj takih.,zato pop tvjevci ,ne sanjajte o neki slavi.
Odgovori
0 0
Andrej77
07. 04. 2026 13.33
10% če ne bo premalo ?
Odgovori
+1
1 0
2mt8
07. 04. 2026 13.27
Problem je v tem, ker protikandidata ne bo, volilna udeležba bo 10% od tega pa jih bo 57% za Jankovića. Ljubljana je njegov talec.
Odgovori
+1
1 0
Klepec666
07. 04. 2026 13.27
noben ne predlaga nobene rešitve, a bo referndum povečal število parkirnih mest
Odgovori
-1
0 1
ho?emVšolo
07. 04. 2026 13.26
Absolutno podpiram dovolilnice, ker raje plačam letno karto za nekaj EUR in da parkiram kadarkoli, kot pa da so vsa mesta pod blokom zasedena in da se vozim okoli. Študentom in dnevnim migrantom pa verjamem, da so proti.
Odgovori
+0
1 1
tavbix
07. 04. 2026 13.21
Jankolopićmora oceniti, ali je pobuda za referendum ustrezna? A to se hecate? A je že lopov sam sebi kdaj rekel da je lopov?!?! Je pa res, da vseeno če kar sam pove, ker na koncu je rezultat tako ali tako enak...
Odgovori
+3
3 0
yolli
07. 04. 2026 13.20
Se mi zdi da bi nekateri radi prišli do zastonj parkirnega mesta.....
Odgovori
+0
1 1
GLAVAČ
07. 04. 2026 13.17
Center razumem,ne pa tam kjer živiš.Vse te parkomate čimprej odsraniti.
Odgovori
+3
3 0
300 let do specialista
07. 04. 2026 13.09
Premladi ste dnje.
Odgovori
+8
8 0
wsharky
07. 04. 2026 13.04
kraljična se požvižga na štepajnce
Odgovori
+6
6 0
ijsales
07. 04. 2026 13.00
a ta oseba številnih afer je še župan ljubljane?
Odgovori
+5
5 0
Rožle Patriot
07. 04. 2026 12.58
Zakaj ni bil referendum o spornem in tako pomembnem C0 kanalu ... ???!! - Saj gre vendarle za zdravje ljudi, o tem ne more odločat nek LJ- Šerif, kdo pa misli da je !!!???
Odgovori
+7
9 2
Yon Dan
07. 04. 2026 12.56
Gospod 10% pa parkira na elektropolnilnico, na sredo dveh polnilni. Zaseda 2 mesta, ne polni avta, parkira zastonj. Imam fotografije njegovega avta, sem ga opozoril, se mi je zlagal da takoj gre. Več kot 1 h kasneje je bil še tam.
Odgovori
+8
8 0
M_teoretik
07. 04. 2026 12.55
A otvoritve kanala C0 14. se oa ne da več zaustavit!?
Odgovori
+2
2 0
murate
07. 04. 2026 12.52
Kaj so tu krivi Janković, Janša, golob...Gospoda ljubljanski in še kje bo treba kupiti)boxe,garaže (mi smo 10 minut hoje stran)itd.Parkiranje pred blokom je namenjeno obiskom intervenciji itd.da nekaj pripelješ ali odpelješ,ne da parkiraš v nedeljo popoldan in do nedelje dopoldan avto ne prestaviš.
Odgovori
+2
3 1
Houdre
07. 04. 2026 12.48
Dejte že odstavt tega šerifa no
Odgovori
+5
7 2
murate
07. 04. 2026 12.46
Hja ,zadeva je takšna kot je .Vsak ima svoj prav.Leta 1982 smo dobili novo stanovanje. V našem prvem bloku je bilo 21 stanovanj I 6 parkirnih prostorov.5 metrov od našega bloka sopozidali identičen blok z 4 parkirnimi in potem naslednji enak brez parkirišč in potem še en blok kjer ni ilo dorečemo kaj je otroško igrišče in kaj površina namenjena parkiranju. Se pravi na okroglo 100 stanovanj in 10 parkirnih prostorov....
Odgovori
+5
5 0
trac
07. 04. 2026 13.27
24-ur/dan se zaračunava tudi tam, kjer ni bilo problemov s parkiranjem. Da bi potem pozimi vsaj splužili, to pa ne.
Odgovori
0 0
2mt8
07. 04. 2026 12.39
Ljubljana je poosebljenje srbske politične in finančne politike že 20 let.
Odgovori
+5
6 1
