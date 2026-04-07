Ljubljančani na referendum o parkiriščih? Na potezi je Janković

Koordinator Iniciative za Štepanjsko naselje Klemen Fajs je v izjavi za javnost pred Mestno hišo v Ljubljani opozoril, da pri nedavno sprejetih spremembah odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana ne gre za vprašanje ene soseske, temveč za vprašanje, ki zadeva celotno mesto. Kot je povzel, spremenjeni odlok med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč. Kazni so predvidene v višini 80 evrov, v primeru odvoza s pajkom pa bo kršitelj še ob dodatnih 200 evrov. Odlok hkrati omejuje število dovolilnic, v praksi na eno dovolilnico na stanovanje, pri tem pa ne upošteva v zadostni meri potreb gibalno oviranih, je povzel. Ker se mestna oblast zaveda, da takšni ukrepi med ljudmi ne bodo priljubljeni, se je po njegovih besedah odločila kaznovati vse, ki bi se jim drznili zoperstaviti.

Z odlokom bo tako prebivalcem, ki so dobili nazaj zemljišča po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, onemogočeno priti do prve dovolilnice, v primeru pomanjkanja parkirišč pa dovolilnice sploh ne bodo mogli pridobiti. Izpadejo tudi lastniki garaž in parkirišč v območju, četudi so te premajhne za sodobne avtomobile, je navedel Fajs. "Mestna oblast, ki je na področju javnega prevoza in celostnega urejanja prometne problematike spala zadnjih 20 let, danes breme svojih odločitev prenaša na stanovalce, na tiste, ki vsak dan hodimo v službo, skrbimo za svoje družine in soustvarjamo življenje v tem mestu," je bil kritičen. "To niso abstraktni problemi, to so vsakodnevne stiske ljudi: mame, ki si popoldne ne upa otroka peljati na trening, ker ne ve, če bo lahko potem, ko se vrneta, parkirala, medicinska sestra, ki se vrača z izmenskega dela in spet ne najde parkirnega mesta, starejši ljudje, ki se ne znajdejo v elektronskih postopkih za spuščanje količkov, da bi lahko sploh dostopali do svojih domov. Tako ljudje izgubijo svojo mobilnost in postanejo ujetniki," je ponazoril.

'Upravičeno smo jezni in razočarani'

V Ljubljani po njegovih besedah obstaja jasen vzorec delovanja: na eni strani se ustvarja pomanjkanje parkirnih mest, to pa se na drugi strani uporablja kot razlog za uvajanje plačljivega parkiranja. Fajs je spomnil še, da so ljubljanski mestni svetniki na isti seji, na kateri so potrdili spremembe parkirnega odloka, potrjevali tudi finančni načrt javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. To je imelo lani 50.000 evrov dobička, letos pa ga z naslova pobranih parkirnin predvideva 4,5 milijona evrov. "Tu se odpira vprašanje, ali je namen tega odloka dejansko urejanje prometa in parkiranja ali zgolj ustvarjanje prihodkov na račun prebivalcev? Upravičeno smo jezni in razočarani, da se na Ljubljančane in Ljubljančanke gleda kot zgolj še na en vir prihodkov," je bil oster. Cilj referenduma je v luči povedanega preprečiti škodljive prakse mestne oblasti.

