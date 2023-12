Bodo ljubljanski brezdomci sredi zime ostali brez dnevnega centra?

Kot so v javnem pozivu zapisali na ministrstvu, z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje glede centra za brezdomce, ki mu skupnost uršulink Rimske unije po 17 letih ne želi podaljšati najema. "Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze tako grozi, da bo približno 700 brezdomcev sredi zime v mrazu ostalo brez svojih prostorov, kamor se lahko umaknejo z ulic in kjer so jim na voljo topli obroki, pralnica, tuš itd.," pojasnjujejo na ministrstvu.

Ministrstvo sicer društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote v okviru mreže Javnih socialnovarstvenih programov sofinancira petletni program celostne obravnave brezdomnih oseb, ki je namenjen ohranjanju nastanitvene podpore in spodbujanju njihove aktivnosti in samostojnosti. V sklopu svojih aktivnosti skrbijo za vračanje dostojanstva brezdomnim osebam, jim zagotavljajo psihosocialno pomoč, socialno rehabilitacijo, jim omogočajo pridobivanje veščin za življenje in delo ter zagotavljajo možnosti za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so zaman iskali termin za sestanek s skupnostjo uršulink Rimske unije, ki imajo v lasti prostor, da bi skupaj našli rešitev, ki bi omogočila nadaljnjo skrb za brezdomne osebe v središču Ljubljane in zagotovila obstanek centra na obstoječi lokaciji vsaj do konca zime.

Ministrstvo zato uršulinke Rimske unije poziva, naj v duhu prihajajočih praznikov zagotovi centru nemoteno delovanje na obstoječi lokaciji tudi v prihodnje. "Skupnost uršulink Rimske unije, ki v prednovoletnem času ni našla dovolj časa za sestanek z nami, da bi skupaj poskušali najti rešitve za nastalo situacijo, pozivam k podaljšanju pogodbe z Vicencijevo zvezo, ki bi približno 700 brezdomnim osebam omogočila nadaljnjo uporabo obstoječih prostorov, kjer jim zagotavljajo kraj za osebno higieno, topel ter varen prostor za umik z ulic in počitek v miru ter za kakovostno preživljanje prostega časa," so zapisali na ministrstvu.

Center za brezdomce v Ljubljani, ki na Kongresnem trgu brezdomcem nudi hrano, higieno in oblačila, upravlja Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, ki mu red uršulink, ki ima prostore v lasti, pogodbe za brezplačen najem ni podaljšalo, je oktobra letos poročala Družina.