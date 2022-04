Bodo ljudje in podjetja deležni pomoči zaradi visokih cen energentov in surovin?

“Vsak dan sem med ljudmi. Pogovarjam se s starejšimi, ki jih skrbi, kako bodo plačali stroške ogrevanja v naslednji sezoni. Pogovarjam se z družinami, ki vidijo, kako rastejo cene hrane in bencina. Pogovarjam se z obrtniki in podjetniki, ki so soočeni z visoko rastjo cen surovin in veliko negotovostjo,” neugodne okoliščine in visoko inflacijo (ogrevanje se je podražilo za 52 %, hrana z 7 % in bencin za 50 %) opiše Tanja Fajon .

Zato so strokovni svet SD pripravili akcijski načrt s ključnimi vprašanji: kako se bo Slovenija oskrbela z energenti, s surovinami, s hrano in denarjem.

Pozorna je na opozorila domačih in tujih ekonomistov, ki opozarjajo pred dolgotrajno krizo zaradi visoke inflacije, težav z dobavami surovin in dobrin. Sredi teh okoliščin pa zaradi politike sedanje vlade Slovenija ni v dobri kondiciji.

Socialni demokrati zagovarjajo začasno regulacijo trga električne energije z določitvijo najvišjih dovoljenih cen ter ponovno regulacijo trga s pogonskimi gorivi. Poudarjajo, da je treba uporabiti mehanizme iz Zakona o nadzoru cen, da se stabilizirajo cene energentov in električne energije . Korak k temu je tudi zamrznitev DDV na energijo in pogonska goriva ter začasno drseče znižanje trošarin .

Pomoč podjetjem pri nabavi surovin

Zaradi ozkih grl v dobavnih verigah se številna podjetja soočajo s pomanjkanjem surovin, ki so se močno podražile. Da bi podjetjem pomagali k večji odpornosti in lažji prilagoditvi na nove razmere in ohranili proizvodnjo, poslovanje in delovna mesta, Socialni demokrati načrtujejo reševalni paket za pomoč gospodarstvu v vrednosti 1,5 milijarde evrov. Pri tem imajo zastavljen enostaven sistem, da se ne ponovijo birokratski zapleti v času epidemij, ko si je država izmišljala nesmiselne kriterije in zahtevala vračanje pomoči.

Za mikro in mala podjetja načrtujejo brezobrestni kredit s poroštvom države preko državne spletne strani z nakazilom v dveh dneh in dobo vračanja do 5 let, medtem ko bi srednja in velika podjetja brezobrestna posojila prejela do višine 10 % letnega prometa z 80-% poroštvom države. Za izboljšanje likvidnosti podjetij predvidevajo možnost preložitve plačila DDV za dobo enega leta.

Nadzor cen tudi v celotni prehranski verigi

Ukrajina je pomembna izvoznica hrane in prehranskih surovin, zaradi česar so nekatere države že omejile ali prepovedale izvoz hrane. Socialni demokrati predlagajo nadzor cen v celotni prehranski verigi, saj je v kriznih razmerah vedno nevarnost, da se bodo hkrati s surovinami povečale tudi marže in tako izdelek še podražile.

Prav tako je po mnenju SD nujno spremljanje strateških surovin, ki jih potrebujejo kmetje, kot so energenti, umetna gnojila in semena. Ob hudi rasti cen mora država cene subvencionirati.

Ob tem SD zagovarja prednostni odkup hrane, pridelane v Sloveniji, in omejitev izvoza. Zdaj je treba urgentno pristopiti tudi k maksimalni aktivaciji kmetijskih zemljišč.