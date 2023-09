Varčevalni rezi v proračun: kje, koliko in kako jih bomo občutili?

Povsem enakomernih rezov očitno vendarle ne bo. Primer ministrstva za delo: razglabljalo se je o več možnih posegih, tudi o ukinitvi otroškega dodatka za starše v višjih dohodkovnih razredih, a po naših informacijah tega reza ne bo. Bi pa lahko začasno zaustavili usklajevanje socialnih transferjev z inflacijo, a še naprej naj bi se z inflacijo usklajevale pokojnine. Prav pri ministrstvu za delo bi morda lahko rezali manj kot štiri odstotke, pri katerem drugem pa torej več.

In to naj bi bilo pri, kar bo seveda po godu prav Levici, ministrstvu za obrambo, neuradno so doslej od tam prišle najbolj konkretne informacije. V prihodnjem letu naj bi na račun manjših investicij privarčevali 90 milijonov, leta 2025 pa 118 milijonov evrov. To je več kot štiri odstotke, okoli osem oziroma 13 odstotkov.

Tudi na ministrstvu za infrastrukturo bodo prestavili nenujne projekte, ključni, denimo tretja razvojna os ali pa drugi tir, pa se naj bi normalno nadaljevali. Prav tako naj bi ministrski zbor opustil idejo, da bi ukinili brezplačni javni prevoz upokojencem.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost se naj denimo ne bi dotikali denarja za gradnjo stanovanj, bi pa lahko bili primorani prestaviti gradnjo kakšnega od načrtovanih domov za starejše.

A to so drobci, ki krožijo v vladnih krogih, uradno jih je malo, še en tak drobec je pred jutrišnjo sejo vlade izdal premier Robert Golob. "Odločili smo se za razvoj in prihodnost. Zaradi tega smo že dobili protestna pisma gospodarstva, tega istega gospodarstva, ki pravi, da je treba vlagati v razvoj in povečati sredstva. Ampak tako je."

In kaj pomeni ta Golobova izjava in kakšen je splošen okvir proračuna, ki se mora v prihodnjem letu vrniti v fiskalne okvirje? Golob je govoril o ukrepu iz časa prejšnje vlade, ko so skrajšali število dni, ki jih v primeru bolniških odsotnosti plačuje delodajalec. Pred spremembo marca lani so delodajalci plačevali prvih 30 dni, Janševa vlada je to zmanjšala na 20 delovnih dni. Kljub nasprotovanju gospodarstva naj bi se zdaj torej vlada odločila ta ukrep spet premakniti nazaj na 30 dni, znanosti pa torej ne prikrajšati.

Kar se tiče celotnega proračuna, tudi tu ni vse jasno. Osnovni okvirji pred poplavami so bili 15 milijard odhodkov in slabih 14 milijard prihodkov. Načrtovani primanjkljaj je bil 2,6 odstotka BDP. Kakšna bo dejanska končna slika spremenjenega proračuna? Odgovor na to pričakujemo v četrtek.