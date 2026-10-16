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Slovenija

Zagovornik šolam: ko postrežete meso, ga jasno označite

Ljubljana , 16. 10. 2026 15.10 pred 1 uro 2 min branja 76

Avtor:
A.K.
Šolsko kosilo

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je osnovnim in srednjim šolam, zavodom za otroke s posebnimi potrebami in Centru za šolske in obšolske dejavnosti priporočil, naj pri opisu postreženih šolskih jedi, ki vsebujejo meso, vedno navedejo, katero meso je v določeni jedi.

Predlagal je, naj organizatorji prehrane splošne izraze, kot so mesna omaka, zrezek, salama, pašteta in polpet, dopolnijo z navedbo vrste mesa v obroku, jedilnike pa objavljajo dovolj zgodaj, da lahko starši otrok, ki zaradi vere ali prepričanja kot ekvivalenta veri ne jedo določenega mesa ali pa se prehranjujejo brezmesno, ustrezno ukrepajo. Opozoril je, da je treba to prakso izvajati tudi za šolske izlete in šole v naravi.

"Priporočila dajemo ob upoštevanju ustavne pravice do svobode vesti in veroizpovedi in zaradi prepovedi diskriminacije na podlagi vere in prepričanja. Kadar namreč govorimo o prakticiranju verske svobode, kar prehrana je, govorimo tudi o tem, da moramo ustvarjati okolje, kjer lahko ljudje živijo svojo vero. Če bi zavodi priporočila upoštevali, bi s tem otrokom in njihovim staršem olajšali stisko, v kateri so večkrat le zato, ker sestavine obrokov niso pregledno navedene. V praksi se namreč dogaja, da otroci zaradi obroka, ki vsebuje meso oziroma določeno vrsto mesa, ki jim jo vera prepoveduje, ne pojedo obroka in prihajajo domov lačni,"  pojasnjuje Lobnik.

Šolska malica
Šolska malica
FOTO: Shutterstock

Izpostavlja pa tudi pomen šolske prehrane z vidika vključevanja v šolsko okolje, enakopravnega sodelovanja v šolskem življenju in enakih možnosti: "Če otrok zaradi svojih osebnih okoliščin, ki zahtevajo določene prilagoditve obrokov, ne more uživati hrane in je v času pouka lačen ali izločen iz skupine, lahko to vpliva na njegov učni uspeh in njegovo počutje. Naloga šole pa je tudi spodbujanje spoštovanja drugačnosti in razvoj vključujočega in strpnega okolja." 

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KOMENTARJI76

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radar
16. 10. 2026 16.57
A se delate norca? Ali bi bilo enako na drugoveroizpovednem obmocju?
Odgovori
0 0
nacionale
16. 10. 2026 16.51
samo da je korektno...
Odgovori
0 0
bergman
16. 10. 2026 16.50
Če se ne motim, je v Sloveniji z ustavo do določeno, da je religija strogo ločena od države, KDO sedaj provocira in vsiljuje neke verske zadeve v javne ustanove podobno kot je tale članek! Če smo še Slovenija, potem naj se tako tudi dela in obnaša po SLOVENSKIH zakonih, navadah in običajih! Tuje vere in običaji pa naj se izvajajo samo doma in za zaprtimi vrati posameznih veroizpovedih in brez vsiljevanja v javnosti!
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+2
2 0
Komentatorskijunky
16. 10. 2026 16.49
veliko ljudi iz exYU in ostalih delov sveta (ne govorim o ilegalcih - oni so itak preskrbljeni) živi v SI in njihovi otroci hodijo v slovenske šole. Okusi in prehranska usmerjenost je pač različna. Nam ne pomeni nič, nekaterim med njimi pa veliko.
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0 0
Morska deklica
16. 10. 2026 16.45
Kam to pelje? Včasih ni bilo prav nič označeno! Še dobro, da je kaj bilo. Za vse, ki imajo zdravstvene potrebe, sploh pa kakšne alergije, naj se poskrbi, označi, kakor je potrebno, da ne bi prišlo do ogrožanja življenj, vse ostalo pa, če komu ne ustreza, naj odjavi obrok in si prinese svojega. Če se malo ozrete po Evropi in svetu, drugje nikogar ne sprašujejo, kot v samopostrežni, kaj bo. Večino si prinašajo od doma. Pri nas pa se izmišljujejo. Iz prve roke lahko povem, da si ljudje ne predstavljajo, koliko hrane se pri nas zmeče stran. Ne zato, ker bi bila slaba, ampak zaradi razvajenosti otrok. Od doma prinešena bi bila za take edina rešitev …
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0 0
Cervantes Saavedra
16. 10. 2026 16.52
Ampak saj je tudi v naših gostilnah označeno, kakšno meso je. A ni prav? Naj si v gostilno sami prinesejo meso, ki jim paše. - Po svetu je veliko košer gostiln za Jude. A bo naš sedanji premier odločno udaril po mizi in preprečil, da se kakšna pojavi tudi v Sloveniji? Mmm?
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0 0
Eli Copter
16. 10. 2026 16.43
Obvezno dodati tudi ime živali, ki je v obroku. Da se lahko otroci zahvalijo. Pa za zelenjavo tudi velja, da se ve ali je bio.
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+1
1 0
galyo77
16. 10. 2026 16.37
Moj sine ne je salame in sira, pa omajo na izletih vedno sendvič s salamo in sirom Mu pač pripravimo nekaj za s seboj in potem to poje. Ne vem zakaj delati problem tam kjer ga ni...
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+3
3 0
Bolfenk2
16. 10. 2026 16.35
Imamo desno vlado. Naj odstavijo tega Lobnika, ki dela za tujce in ne za Slovence.
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+4
4 0
Cervantes Saavedra
16. 10. 2026 16.54
Za katere tujce? Izraelce?
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0 0
Julijann
16. 10. 2026 16.33
Poskrbite za otroke , ki imajo resne diete. Versko prepričanje pa je nekaj takega, zaradi česar ne boš sedaj delal še en jedilnik posebej. Si naj pa s sabo prinesejo otroci.
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+7
7 0
natmat
16. 10. 2026 16.32
A teisi nimamo teh problemov...in vedno več nas je...pranje možganov raje pripustimo drugim...
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+3
3 0
Morgoth
16. 10. 2026 16.31
Spet se oglaša ta "princeska"...
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+3
3 0
jugatneme
16. 10. 2026 16.31
Kdo je ta Miha Lobnik, kje ste ga vzeli, kdor ne želi jesti meso naj ga ne je, ima na izbiro krompir in riž, pa solatko.
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+4
4 0
jugatneme
16. 10. 2026 16.28
Za bolne še razumem, za vse ostale pa samo eno, manjka ena velika kriza z lakoto.
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+6
6 0
Sirhakel77
16. 10. 2026 16.27
Kot sem prebral tale gospodič Lobnik ni zaposlen v državni upravi niti nima nobenih pooblastil ali funkcije, da se vtika v sistem šolske prehrane. Šole spadajo pod ministrstvo, ki je edino kompetentno zato, da odloča o teh stvareh. Jaz v bistvu ne vem kako se lahko sploh dopušča, da nek tretjerazredni aktivist pošilja neke direktive kar naravnost v državno ustanovo ??
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+7
8 1
majsterinegasrat
16. 10. 2026 16.26
Ne strinjam se. Malica naj bo kekršna pač je, komur ni všeč pa si lahko prinese od doma. Šolska malica pač ni obrok ala carte.
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+5
7 2
razgledanec
16. 10. 2026 16.25
Pa se slikco zravn da tist k je nepismen da bo vidu ..aja pa se zvok naj se oglasa k uzames kokosjo pasteto da kura kokodaka scem se nasa drzava ukvaja pa kam leti dnar cez okno ...jasno in glasno toliko let je bil tukaj tak jedilnik in tako naj ostan nekdo ki ima pa zdravstvene probleme je pa poslihtano ze tako da mal pameti pa bo
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+4
4 0
Eli Copter
16. 10. 2026 16.44
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
peglezn
16. 10. 2026 16.22
kako bo to sprdovanje vplivalo na stroške/ceno malic, na kuharje in potrebno delovno silo itd. Bomo čez 10 let spet poslušali, da jih je premalo in da imajo preveč dela? razmislite o tem danes.
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+4
4 0
Cervantes Saavedra
16. 10. 2026 16.57
Odlično! Zato je tako draga hrana v naših slovenskih gostilnah, ker se gostje sprdujejo in si izmišljujejo, kaj bodo jedli!
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0 0
Polde22
16. 10. 2026 16.21
Dopustno je, da pripadniki islamske vere uživajo svinjsko meso, vendar le v primerih, ko bi drugače bilo ogroženo njihovo življenje ali pa v primeru, ko ne vedo da je meso, ki ga uživajo svinjina. Zakaj bi torej šli označevati svinjino, če zadevo lahko jedo, v kolikor ne vejo.
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+7
8 1
Cervantes Saavedra
16. 10. 2026 16.59
V mesnicah in gostilnah takoj prepovedati označevanje mesa, katero je!!!
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0 0
yolli
16. 10. 2026 16.20
Naši predniki so se borili da so državo osvobodili. Veliko jih je to plačalo z življenji...zakj le ?? Danes pa gledamo to......a jih ni nič sram ???
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+10
10 0
čevapgpt
16. 10. 2026 16.20
predlagam naj se tisti, ki ne jejo svinjine naročijo na vegetarjanski obrok. problem rešen. ni potrebe po označevanju in dodatne papirologije kuharic v šolah.
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+6
6 0
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