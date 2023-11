Bodo morali dežurati vsi zdravniki, izplačilo bolniške odsotnosti pa bo omejeno?

Predlog interventnega zakona, ki ga je neuradno pridobila STA, predvideva vnovično uvedbo daljšega obdobja izplačevanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca. DZ je januarja lani potrdil noveli zakonov o delovnih razmerjih ter o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki sta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost zaposlenih, ki se izplačuje v breme delodajalca, skrajšali s 30 delovnih dni na 20 za posamezno odsotnost z dela in na največ 80 dni v koledarskem letu.

Interventni zakon, ki je bil sprejet v času prejšnjega ministra Danijela Bešiča Loredana , je omogočil plačilo vseh opravljenih storitev v javni zdravstveni mreži. Ker ukrep ni prinesel želenih učinkov, je vlada predlagala spremembe interventnega zakona, ki so bile v DZ sprejete poleti. Te so prinesle plačevanje po realizaciji za le določene zdravstvene storitve.

Zaradi zagotavljanja neprekinjene zdravstvene oskrbe ob tem predvideva tudi avtomatsko podaljšanje koncesij v zdravstvu, in sicer za pet in ne več dve leti.

Prav tako predlog predvideva obveznost vključevanja v program zagotavljanja dežurne zdravniške službe in neprekinjene nujne medicinske pomoči ne le za zdravnike s primarne zdravstvene ravni in koncesionarje, pač pa po novem za vse zdravnike. Gre za predlog strateškega sveta za zdravstvo, navaja zakonski predlog.

V primeru naravnih in drugih nesreč predlog zakona ob aktivaciji načrta zaščite in reševanja do stabilizacije razmer predvideva prepoved izrabe letnega dopusta za zdravstvene delavce in sodelavce, ki delujejo v javni zdravstveni mreži.

Zadržanje pravice do zdravstvenih storitev

Po predlogu zakona bi se pravice do zdravstvenih storitev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja zadržale zavarovancem, ko bi znesek posameznikovih neporavnanih obveznosti plačevanja prispevkov presegel osem odstotkov povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji za preteklo leto. V času zadržanja pravic bi lahko zavarovanci uveljavljali le pravico do brezplačne nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja.

Za podajo pripomb le en dan

V predlogu interventnega zakona je predvidena obravnava v DZ po nujnem postopku. Predlog je sicer ministrstvo za zdravje po neuradnih informacijah STA v četrtek popoldne poslalo nekaterim deležnikom - med njimi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Zdravniški zbornici Slovenije, Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Lekarniški Zbornici Slovenije, Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam, Sindikatu zdravstva in socialnega varstva, Sindikatu zdravstva Slovenije, Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Združenju delodajalcev Slovenije in nekaterim drugim.

Ob tem so v dopisu zapisali, da poslabšane razmere v zdravstvu in delno slabo delovanje nekaterih podsistemov zahtevajo takojšnje ukrepanje in zagotovitev nujnih temeljnih pogojev za učinkovito delovanje javnega zdravstvenega sistema. Zato so na ministrstvu pripravili interventni zakon.

Deležnike, ki so jim posredovali zakon, so prosili za oddajo pripomb do konca današnjega dne. Več deležnikov je izrazilo ogorčenje nad tako kratkim, zgolj enodnevnim rokom. Odgovore ministrstva o tem, zakaj tako kratek rok, pa STA še čaka.