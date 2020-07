Bodo morali maturanti od plesnih šol vračilo denarja zahtevati s pomočjo odvetnikov?

Kljub zasluženim počitnicam ostaja za mnoge maturante glavna skrb maturantski ples. Ker so bili zaradi epidemije številni odpovedani ali prestavljeni, je večina dijakov želela vračilo denarja. "Če pride do odpovedi pogodbenega razmerja zaradi nekih okoliščin, na katere nobena od strank ni imela vpliva, je vsaka stranka, ki je nekaj prejela, dolžna to vrniti," pojasnjuje odvetnik Žiga Marovt. To pomeni, da so maturantje upravičeni do povračila zneska, ki so ga plačali kot akontacijo za ta dogodek.

Večina plesnih šol je to tudi že storila. A nekateri maturantje so poleg plesa ostali še brez denarja. Plesna šola Urška namreč tistim maturantom, ki se plesa na nov datum, na primer v septembru, ne želijo udeležiti, denarja brez zdravniškega opravičila ne povrne.

"V primeru plačila naročila vstopnic vrnemo denar v primeru predloženega dokazila zdravnika specialista na ime maturanta ali maturantke, sicer kupnine ne vračamo," pravi Mateja Hočevar Prokofjevs plesne šole Urška. Ker so zagotovili nov datum maturantskega plesa, denarja niso dolžni vrniti, trdijo. 100-odstotnega zneska tako ne povrnejo niti v primeru, če se celotna generacija šole odloči, da plesa ne bo imela.