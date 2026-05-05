Bodo pacienti na vpis v novi ambulanti več ur čakali na dežju in mrazu?

Nosilec ambulante družinske medicine v Zdravstveni postaji (ZP) Cerkno se je uradno upokojil že s septembrom lani, a je zaradi kadrovske stiske delo v ambulanti podaljšal še za osem mesecev, je poročal lokalni portal Idrija.com. Z majem pa se je tudi to obdobje izteklo. Delo v ambulanti je prevzela nova zdravnica, ki pa ne bo mogla prevzeti vseh njegovih – nekaj manj kot 1400 – pacientov. "Ker bo zdravnica delala v skrajšanem obsegu delovnega časa, bo ambulanta zaenkrat delala dvakrat tedensko, kar pomeni 0,4 programa," so za 24ur.com pojasnili v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija, pod katerega spada tudi ambulanta v Cerknem. To pomeni, da se bo lahko pri novi zdravnici opredelila le približno tretjina oziroma 490 pacientov, ki so zaradi nastale situacije ostali brez osebnega zdravnika.

'Množica bo več ur stala na dežju in mrazu'

Vpis pri novi zdravnici se bo začel v sredo ob 15. uri, so sporočili iz ZD Idrija. Starejša bralka pa nas je opozorila, da je pri vpisu pričakovati pravi kaos. "V ZP Cerkno so mi povedali, da čakanje v stavbi ne bo mogoče, torej bo množica ljudi predvidoma več ur stala na dežju in mrazu. Ko sem vprašala, če bomo lahko uporabili vsaj WC v prostorih ZP, so mi povedali, da tudi to ne bo mogoče," nam je povedala bralka. V zdravstvenem domu so zanikali informacije, da čakajoči ne bodo imeli dostopa do sanitarij. "Poudarjamo, da je to dezinformacija, v kolikor bo potrebno, bodo seveda sanitarije na voljo v prostorih Zdravstvene postaje v Cerknem," so nam poudarili. Žal pa, kot pravijo, gneče in čakanja v vrsti ne morejo preprečiti. Kot rečeno, bosta približno dve tretjini pacientov kljub novi zdravnici ostali brez zdravnika.

Družinski zdravnik FOTO: Shutterstock

Po predpisih in pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) avtomatski prenos pacientov z enega zdravnika na njegovega naslednika ni mogoč, opredeljevanje za osebnega zdravnika pa poteka izključno osebno. "Zato smo se organizirali tako kot lani, ko je z delom pričela nova specialistka v ZD Idrija. Z vpisom bomo začeli popoldne, tudi zaradi višjih dnevnih temperatur in ker v dopoldanskem času v zdravstveni postaji delujejo druge ambulante, potrudili se bomo s pomočjo civilne zaščite, da bomo uredili pokritost (s šotori), kolikor v dani situaciji lahko organiziramo vpis," so v skupnem odgovoru pojasnili v ZD Idrija ter Občinah Idrija in Cerkno, ki sta ustanoviteljici zavoda.

ZD Idrija: Neopredeljenim pacientom bomo zagotovili dostop do zdravnika

Na območju Cerknega in Idrije je sicer stanje glede zdravnikov precej kritično. Po podatkih portala Idrija.com naj bi bilo v obeh občinah brez osebnega zdravnika več kot 3000 ljudi. Za mnoge to pomeni, da bodo morali zdravnika iskati drugje – kar pa je zaradi geografske oddaljenosti in že tako zapolnjenih ambulant v praksi zelo težko. "Razumemo stisko občanov, vendar prostih zdravnikov za vpis ni, zato smo po najboljših močeh organizirali dodatno ambulanto, ki dela v ZD Idrija in v delo katere se vključujejo redno zaposleni specialisti, specializanti in zunanji sodelavci. Ambulanta v Zdravstvenem domu Idrija zaenkrat dela nespremenjeno – v enakem obsegu in na način kot doslej. Ostaja na voljo vsem pacientom občin Idrija in Cerkno, ki nimajo izbranega zdravnika in potrebujejo zdravstveno obravnavo," so sporočili iz zdravstvenega doma in občin. Kot zagotavljajo, se lahko pacienti, ki potrebujejo pomoč oziroma zdravstveno obravnavo in nimajo osebnega zdravnika, obrnejo na to dodatno ambulanto in bodo takrat opredeljeni na ambulanto in ne na zdravnika. "Trudili se bomo – po najboljših močeh – vsem občanom in občankam občin Idrija in Cerkno, ki bodo potrebovali zdravnika, zagotoviti dostop do zdravstvenih storitev," so poudarili.

Pomanjkanje zdravnikov ostaja ključni problem