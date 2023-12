Bodo morali vozniki v Sloveniji do 2030 voziti popolnoma trezni?

Bomo v Sloveniji do leta 2030 dovoljeno mejo alkohola za volanom z 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka znižali na nič? Tako predvideva pred kratkim sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa, ki naj bi pripomogla k znižanju števila smrti in poškodovanih na cestah. A če so bili poslanci pri sprejemanju resolucije soglasni, je stroka ob pogledu na evropsko statistiko skeptična: ceste namreč vzamejo največ življenj prav v državah, kjer je zakonodaja najbolj nepopustljiva.

Nič več tolerance do alkohola med vožnjo, do leta 2030 bomo v Sloveniji za volan lahko sedli le popolnoma trezni. Tako vsaj predvideva nova Resolucija varnosti cestnega prometa. Gre za res ambiciozne cilje, meni ustanovitelj Zavoda Reševalni pas Anže Albreht: "Strokovnjaki pravijo, da je voznik z do 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka še varen voznik. Osebno se s tem ne strinjam. Nisem pa za popolno ničelno toleranco. Kot družba bi morali do tega zavzeti ogromno odgovornost in se zavedati posledic vožnje pod vplivom alkohola." Da gre samo za enega v nizu možnih ukrepov, ki da ne bo nujno privedel do želenih rezultatov, pa menijo na AMZS. "Če pogledamo nekatere države, kjer imajo ničelno toleranco in kjer ni dovoljena uporaba alkohola v prometu, pa je prometna varnost mogoče celo slabša, če vzamemo v obzir število smrtnih žrtev na milijon prebivalcev," komentira Erik Logar z AMZS.

Strogi zakoni veljajo na Češkem, Slovaškem in Madžarskem, kjer pred vožnjo ni dovoljeno popiti niti malega piva. Ene najstrožjih predpisov imajo sicer tudi v Estoniji, na Poljskem, Švedskem, Finskem in Cipru. Večina evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, Avstrija, Italija in Nemčija, sicer tolerira do 0,5 grama v litru krvi. Kar 0,8 grama pa je dovoljeno na Malti ter v Združenem kraljestvu in obe državi se lahko pohvalita z najnižjimi številkami žrtev prometnih nesreč v Evropi.

icon-expand Alkotest FOTO: Shutterstock