Bodo morali zaradi poslov s sinom ljubljanskega župana v zapor?

S sklepnimi besedami se je končala glavna obravnava v postopku, v katerem tožilstvo Ivanu Mikulinu , Boštjanu Stamejčiču in Damijanu Jankoviću očita kazniva dejanja davčne zatajitve, ponarejanja listin in pomoč pri ponarejanju listin. Tožilstvo za prva dva obtožena predlaga zaporne kazni, za Jankovića pa denarno. Izrek sodbe bo v četrtek.

Tožilstvo trojici očita, da naj bi državo ogoljufali zaradi utaje davka pri poslih z dvema luksuznima stanovanjema v Ljubljani in Tolminu. Obtoženi naj bi prijavili, da bodo v stanovanju v Trnovskem pristanu opravljali obdavčljivo dejavnost, v resnici pa je v stanovanju živel Damijan Janković.

Na ta način naj bi danes že propadla družba Baza Dante neupravičeno dobila vrnjen davek v višini skoraj 60.000 evrov. Podjetje je napačno navedlo, da bo od aprila do junija 2009 uveljavljalo odbitni DDV za nakup omenjenega stanovanja. Podobno naj bi se bilo zgodilo s stanovanjem na Mestnem trgu 3 v Tolminu.

Tožilstvo za Mikulina predlaga leto in dva meseca, za Stamejčiča pa skupno leto in sedem mesecev zapora

Tožilka Marjana Grašič je za Mikulina, ki mu očita kaznivo dejanje davčne zatajitve, predlagala leto in dva meseca zaporne kazni, "glede na to, da je utajen davek komajda presegel zakonsko mejo, pod katero in nad katero se začne pregon".

Za nekdanjega direktorja Baze Dante Stamejčiča, ki ga obtožnica bremeni davčne zatajitve in ponarejanja listin, tožilka predlaga leto dni in štiri mesece zaporne kazni za prvo očitano kaznivo dejanje ter še tri mesece zapora za ponarejanje listin.

Jankoviću tožilstvo očita pomoč pri ponarejanju listin, zanj pa Grašičeva predlaga denarno kazen, saj ocenjuje, da bo namen kaznovanja s tem najbolje dosežen. Kot je pojasnila, se denarna kazen odmerja glede na prihodek, višino pa bo določilo sodišče.

Stamejčičev odvetnik Gorazd Fišer je bil v izjavi skop z besedami. Kot je izpostavil, se obramba zavzema za oprostilno sodbo. V zaključni besedi je izpostavil, da ne objektivni ne subjektivni elementi kaznivega dejanja niso podani, zato je Fišer prepričan, da je treba obtožence oprostiti.