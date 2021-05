Bodo na Solkanu, kjer se je lani utopil deček, postavili opozorilno signalizacijo?

V študiji priporočajo tudi, da se v kopalnem obdobju, to je od 15. junija do 1. septembra, na tamkajšnjem območju zagotovi reševalce iz divjih voda, ki bi skrbeli za red in družine usmerjali na manj nevarne dele reke. Podatki namreč kažejo, da je najbolj nevaren del kajakaška steza, za katerega tudi predlagajo, da je kopanje v njem dovoljeno le del dneva, medtem ko je območje nad njim, vse do kajakaškega kluba, relativno varno, kopanje pa mogoče praktično vso kopalno sezono. Kot ukrep v študiji priporočajo tudi postavitev reševalnih obročev in osveščanje ljudi o tem, kje so nevarna območja za kopanje.

Prve ukrepe bi se dalo izvesti relativno hitro

Štrumbelj meni, da bi bilo prve ukrepe, kot so postavitev reševalnih obročev, zagotovitev reševalcev in postavitev opozorilne signalizacije na območju kajakaške proge, izvesti relativno hitro. Predlaga tudi, da območje dobi upravljavca, kar naj bo novogoriška občina.

Novogoriški župan Miklavič je ocenil, da se predlagani ukrepi v veliki meri prekrivajo z ukrepi, ki jih predlaga ministrstvo za obrambo. To je namreč predloge podalo na poziv občine kot skrbnik zakona o varstvu pred utopitvami.