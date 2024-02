Bodo na upravnih enotah spet stavkali?

S predstavniki ministrstva za javno upravo so se po njegovih besedah nazadnje sestali prejšnji četrtek. V četrtek zvečer so jim posredovali prvi predlog, v petek popolne še drugega. Kot je dejal, so oba predloga uradno zavrnili v sredo. Zdaj čakajo na vladno stran.

Predsednik konference sindikata upravnih enot in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković je pojasnil, da bodo o tem še odločali v prihodnjih dneh, če ne bo pripravljenosti ministrstva za javno upravo za pogovore in dosego sporazuma. Morajo pa zbrati večinsko podporo zaposlenih in sklep o stavki poslati načelnici upravne enote.

V Sindikatu državnih organov Slovenije so zaradi dopisa državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo Jureta Trbiča, ki je načelnike upravnih enot prosil za podatke o stavki uslužbencev, napovedali, da bodo sprožili pravne postopke. Zbiranje podatkov o stavki pa po njihovem mnenju pomeni, da ministrstvo zanimajo predvsem posledice stavke, ne pa tudi "grozeči kolaps upravnih enot, ki jim pristojni in odgovorni na ministrstvu za javno upravo najverjetneje tudi ne znajo pomagati".

Prav tako so bili kritični tudi do stališča ministrstva, da stavkajoči niso upravičeni do nadomestila za čas stavke v višini plače, kot da bi delali.

Na ministrstvu za javno upravo so v odzivu na navedbe sindikata o zbiranju podatkov o stavki zapisali, da ministrstvo nikakor ni zahtevalo poimenskega seznama javnih uslužbencev, ampak so zgolj zaprosili za podatek o skupnem številu stavkajočih v posamezni upravni enoti. Kot so pojasnili, je namreč ministrstvo za javno upravo "pristojno za spremljanje in zagotavljanje izvajanja javnih storitev za prebivalce in podjetja na upravnih enotah tudi in še zlasti v času stavke, ko je stavki navkljub potrebno zagotavljati nujne storitve".

Na ministrstvu so dodali, da je pravica do stavke ustavna pravica, ki je v skladu z ustavo lahko omejena samo z zakonom. Tako je tudi v primeru stavke javnih uslužbencev, saj morajo le ti tudi v času stavke zagotavljati nujne javne storitve. "Javni uslužbenci, ki v času stavke izvajajo nujne storitve, so za to delo seveda plačani, zato je seveda nujno, da je pristojna kadrovska služba upravne enote seznanjena, saj je to nujno za pravilen obračun plače," so pojasnili na ministrstvu.

"Obračun plač je kadrovska funkcija, ki jo izvaja kadrovski del upravne enote kot samostojnega državnega organa, katerega predstojnik je načelnik. O izplačilu oz. njihovem neizplačilu odloča načelnik v skladu z veljavnimi predpisi, evidentiranjem delovnega časa, opravljenim delom, kar izhaja iz vseh razpoložljivih evidenc," so še navedli.

Po podatkih sindikata so na 26 upravnih enotah, vključno z ljubljansko in mariborsko, stavkali od ponedeljka do srede. Na 15 upravnih enotah pa so se odločili za enodnevno stavko na enega od teh treh dni. Po navedbah sindikata je stavka potekala na upravnih enotah z okoli 2000 zaposlenimi oz. 85 odstotki vseh zaposlenih v upravnih enotah.

Uslužbenci upravnih enot zahtevajo primernejše plačilo za svoje delo. Opozarjajo pa tudi na preobremenjenost zaposlenih na upravnih enotah na nekaterih oddelkih.

V Ljubljani se zapleta tudi pri sodelovanju zaposlenih z upravnih enot v volilnih komisijah. Odstopne izjave so podali tajniki dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane, kot tudi njihovi namestniki. Opozarjajo, da si ne upajo prevzeti odgovornosti za izvedbo volitev ob vsem delu, ki ga je že sedaj enormno veliko.