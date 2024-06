Bodo nasilnega učenca, ki je napadel devetošolca, izključili?

Na ponedeljkovi seji so sicer člani svetov obeh krajevnih skupnosti, člani sveta staršev in vodstvo šole skušali najti rešitev, kako bi učencem v naslednjem šolskem letu zagotovili varnost.

Ravnateljica je povedala, da ima šola zelo malo vzvodov, da učinkovito ukrepa zoper nasilne učence. Nasilje na šoli se je po njenih besedah okrepilo v lanskem šolskem letu, dodatno pa se je povečalo v letošnjem, pri čemer ni znala natančneje pojasniti, ali so vzrok za to nekateri romski učenci kot v nedavnem primeru nasilja ali tudi drugi učenci. "Težava je vedenje, ki se izrazi. V nekaterih primerih je prišlo do tega, da se učenci ne znajo brzdati in se odzovejo z agresijo," je dejala.

Težave so po njenih besedah skušali reševati skupaj z ministrstvom, šolsko inšpekcijo, centrom za socialno delo in Policijo, vendar očitno niso bili dovolj uspešni. Razlog med drugim vidi v tem, da imajo nekatere institucije premalo pooblastil in da jim tudi na pristojnem ministrstvo ne znajo natančneje svetovati, kako naj ravnajo. "Tako se zavedamo, da nam odgovorov ne bo dal nihče. Morali jih bomo poiskati na šoli," je dejala.