Bodo nevarni industrijski objekti lahko stali na vodovarstvenih območjih?

Bodo nevarni industrijski objekti po novem lahko stali na vodovarstvenih območjih in tako ogrožali pitno vodo? Takšno izjemo je na odboru za infrastrukturo sprejela koalicija. Okoljske organizacije so zgrožene, minister Vizjak pa pravi, da bodo o vsaki gradnji odločali posebej.

Kaj pomeni živeti na območju, kjer je pitje vode iz pipe, kar je pri nas sicer samoumevno, nezdravo? To najbolj vedo prebivalci iz Anhovega, kjer je kozarec vode dejansko dragocen."Te vode tam še vedno ne pijemo oziroma jo po tem onesnaženju ne pijemo več. Tam vodo kupujemo ali pa jo hodimo iskat drugam,"pravi okoljska aktivistka in članica društva Eko Anhovo Mateja Sattler. Moti jih, da politika obljublja, da bo kljub spremembam zakona o vodah vse v redu, kar se v njihovem primeru še nikoli ni izkazalo za resnico. Na ministrstvu za okolje so namreč po medresorskem usklajevanju zakona, temu dodali amandma, ki določa izjeme za gradnjo na vodovarstvenih območjih. In sicer pod dvema pogojema: "Prvi pogoj je ta, da to opredeli uredba o VVO in drugi pogoj je, da to ne škodi zdravju ljudi,"pojasnjuje minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

icon-expand Uroš Macerl FOTO: Aljoša Kravanja

Nevladniki takim pogojem ne verjamejo, saj okolje ni nikoli tako predvidljivo. "Če pogledamo en mesec pred onesnaženjem vode v Anhovem, je Eternit dobil vsa dovoljenja, da tam ne more priti do kakršnega koli onesnaženja. In takih primerov imamo v Sloveniji veliko," pravipredsednik Eko krogaUroš Macerl. Novela zakona je bila v javni razpravi le 14 dni, vlada pa jo želi sprejeti po skrajšanem postopku. Nevladniki se zato bojijo, kje vse se bo ponovilo Anhovo in s prsti kažejo na Magno."Lahko daš kanalizacijski sistem v zemljo, ampak pride potres in postriže vse živo pod zemljo, in ko dela 30 cm premike, je vprašanje kaj zdrži in vprašanje kam kanalizacija potem teče," še pojasnjuje Macerl.

Argumenti nevladnikov so po Vizjakovo sicer "za lase privlečeni". A minister Vizjak si želi: "V smislu razvoja gospodarstva, da se določene proizvodne dejavnosti lahko odvijajo, če so izpolnjeni res vsebinski pogoji." "Če ene stvari ne postaviš na vodovarstveno območje, ki je nevarna, potem ta stvar tam ne more naredit onesnaženja. A če jo dovoliš, lahko daš 100 varovalk in papir prenese vse," še dodaja Macerl. Od treh nevladnih skupin je danes besedo na odboru dobila le ena. Poslanci so novelo zakona nato tudi sprejeli, zdaj pa jo čaka še parlamentarna procedura.