Bodo nove vrednosti nepremičnin vplivale na socialne transferje?

Da model bolje zrcali realne razmere na trgu, meni cenilka Marjana Dramc. Večji razkorak v ocenah ostaja pri hišah, manjši pri stanovanjih. "Ta nova vrednost se je bistveno bolj približala kot stara vrednost. So pa seveda še vedno odstopanja. A so ta predvsem zaradi neurejenih podatkov v katastru."

Na ministrstvu za delo in socialne zadeve so ob vzpostavljanju novega modela zaznali, da bi nove vrednosti vplivale na socialne transferje državljanov. Na otroške dodatke, štipendije, varstvene dodatke, denarne socialne pomoči in druge.

"Zato so se v času, ko je ministrstvo za finance pripravljalo zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, z njimi uspeli dogovoriti, da so dodali prehodno določbo, ki določa, da se do sredine prihodnjega leta v zvezi s tem ne spremeni nič," je dejal državni sekretar Igor Feketija.



Ministrstvo bo do 31. julija prihodnje leto upoštevalo iste posplošene vrednosti kot doslej.

"V tem času imamo čas prilagoditi svojo zakonodajo, prilagoditi mejne zneske novemu vrednotenju in prilagoditi informacijski sistem ministrstva, kar pri vsem tem procesu traja še najdlje," še dodaja Feketija.



Dacarji in sodišča so že do zdaj posplošene vrednosti nepremičnin, pri odmeri davka ob prodaji ali takse ob dedovanju, upoštevali bolj kot iztočnico. Natančne podatke so raje črpali iz evidenc nedavno opravljenih poslov, v večini primerov pa zaupali informacijam, ki so jih navedli državljani. Le redko so potrebovali tudi cenilce, ki pa bodo ostali nujni pri ocenah nepremičnin za najem hipotekarnih kreditov.



"Lahko cenilci upoštevamo tudi tiste dejavnike, ki jih model ne more, na primer legalnost gradnje. Tukaj je potem še prostorski akt, kaj se načrtuje v prihodnje, pa določene obremenitve, ki jih sam model ne more," dodaja Dramc.



Na ministrstvu trdijo, da tudi po upoštevanju novih posplošenih vrednosti ob vprašanju socialnih pomoči nihče ne bo na slabšem. Večjo pravičnost na področju nepremičnin pričakujejo z uvedbo nepremičninskega davka, a ga je ob vseh pritožbah javnosti v tem mandatu težko pričakovati.