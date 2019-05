Bodo novi Darsovi sistemi zmanjšali zastoje na slovenskih cestah?

R1-222, Zagorje - Most čez Savo R1-222, Zagorje - Most čez Savo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 19. 5. 2019 do 17. ure. Obvoz po cesti Zagorje ob Savi - Bevško - Trbovlje - Šklendrovec in obratno.

A1-E57, Ljubljana - Maribor A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Blagovica in priključkom Vransko v smeri Maribora bo do 19. 5. 2019 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

H4 , Nova Gorica - Razdrto H4, Nova Gorica - Razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos v smeri Razdrtega bo do 20. 5. 2019 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Ta konec tedna, denimo, potekajo dela na odseku štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru ter na hitri cesti med Vipavo in razcepom Nanos proti Ljubljani. S sistemi vodenja in nadzora prometa, ki zbirajo prometne in vremenske podatke, so vključeni vozniki v dejanskem času obveščeni o razmerah na cestah. Na ta način se lahko pravočasno izognejo prometnim zamaškom.

Z inteligentnimi transportnimi sistemi (ITS) je v Sloveniji trenutno pokritih 21 odstotkov avtocest in hitrih cest. Sestavni deli teh sistemov so med drugim grafični prikazovalniki prometno-informativne signalizacije, kamere, vremenske postaje in detektorji prometa.