'Da gre neka vlada v tako akcijo zaradi karikature, je bedno'

Poslanec SMC Gregor Perič je napovedal, da bo zahteval sklic skupne seje parlamentarnih odborov za kulturo in za zunanjo politiko na to temo, so sporočili iz poslanske skupine SMC.

"Odločen odziv našega ministrstva za zunanje zadeve, ki je zapisalo, da MZZ dosledno spoštuje načelo svobode medijev in svobode izražanja ter ne posega v uredniško politiko posameznih slovenskih medijev niti je ne ocenjuje, je pravilen in ga pozdravljam," so Peričeve besede zapisali v poslanski skupini SMC.

Poslanec je poziv madžarskega veleposlaništva, ki je v verbalni noti prosilo ministrstvo za "pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov", označil kot "popolnoma nesprejemljiv". "Kaže na velik odmik madžarskih oblasti od splošnega dojemanja svobode medijev, kot ga razumemo v velikem delu skupne evropske družine. Gre še za enega v nizu ravnanj vlade Viktorja Orbana, ki ga moramo vzeti kot resno opozorilo, da naše vrednote, ki jih živimo v EU, niso samoumevne," je poudaril poslanec, ki je sicer član odbora za zadeve EU in nosilec kandidatne liste SMC na prihajajočih evropskih volitvah.

V luči slednjega je dodal še, "da je zadnje ravnanje madžarskih oblasti, ki je neobičajno nediplomatsko in neposredno do Slovenije in njene vlade, tudi opomin vsem državljankam in državljanom, da gredo na evropske volitve in podprejo sile, ki zagovarjajo vrednote, na katerih je bila EU zgrajena: to niso nestrpnost in populizem, temveč svoboda, človekove pravice, enakopravnost in druge liberalne vrednote".

'Na nas je, da mu postavimo meje'

Predsednik odbora za zunanjo politiko (OZP) Matjaž Nemec (SD) je pobudo poslanskega kolega Periča že pozdravil in izrazil pričakovanje, da bo skupna seja v sodelovanju s predsednico odbora DZ za kulturo sklicana ob prvem možnem terminu.

"Kot predsednik odbora za zunanjo politiko sem odgovoren slediti sicer tudi mojim trdnim prepričanjem, da se je treba tovrstnim nedopustnim (ne)diplomatskim pritiskom najodločneje zoperstaviti," je odločen Nemec. Medijska svoboda je po njegovih besedah ena temeljnih vrednot naše družbe. Zoperstaviti se tovrstnim pritiskom, "smo dolžni storiti vsi slovenski politiki v odgovornosti do našega ustavnega in evropskega pravnega reda, in iz tega vseh izhajajočih svoboščin, pravic in obveznosti," je še poudaril Nemec.

Tudi predsednica odbora DZ za kulturo Violeta Tomić (Levica) je podprla obravnavo zadeve na skupni seji z OZP."V Orbanovi Madžarski so kritični in svobodni mediji praktično izginili. Tudi v Sloveniji Orban skupaj s SDS v medijih, ki jih lastniško obvladuje, uveljavlja isti princip: mediji zanje niso nič več od trobil za širjenje laži in nestrpnosti," je ocenila Tomićeva. "Orbanovo razumevanje svobode medijev ne pozna meja. Na nas pa je, da mu postavimo meje," je dodala.

'Da gre neka vlada v tako akcijo zaradi karikature, je bedno'

Na potezo madžarskega veleposlaništva se je na Twitterju odzvala tudi nosilka LMŠ liste za evropske volitve Irena Joveva, ki je zapisala, da gre za "nedopusten poseg – in to države, ki "slovi" po marsičem drugem kot spoštovanju četrte veje oblasti, v novinarsko oziroma uredniško politiko".