Bo Planica zaradi koronavirusa prvič potekala brez gledalcev?

Do zdaj so namreč veljala le priporočila, naj občutljive osebe ne hodijo na prireditve, organizatorje so pozivali k izvajanju preventivnih ukrepov, obiskovalcem pa svetovali samozaščitno ravnanje.

Če Planice ne bo, smučarski zvezi grozi propad

Pokalu Vitranc, ki bo prihodnji vikend v Kranjski gori gostil karavano alpskih smučarjev, so sicer Ministrstvo za zdravje, NIJZ in Mednarodna smučarska zveza prižgali zeleno luč, zdaj pa sta obe smučarski prireditvi, tudi tista v dolini pod Poncami, pod vprašajem.

Kot je povedala Repar Bornškova, so se pogovarjali z organizatorji Planice, med drugim se omenja tudi možnost, da bi potekala brez gledalcev.

"Vemo toliko, kot veste vi. Vsi čakamo na ta sklep, da ga preučimo in potem bomo potrebovali nekaj časa, da sprejmemo odločitev," je za 24ur.com povedal Tomi Trbovc iz Smučarske zveze Slovenije. Kot pravi, to ne gre tako hitro, saj morajo upoštevati navodila FIS, narediti finančno analizo in videti, kakšne možnosti sploh imajo. Na vprašanje, kaj bi zanje pomenila Planica brez gledalcev oz. ali bi to sploh bila možnost, je odgovoril, da so "vse možnosti odprte", tako z gledalci, brez gledalcev in odpoved prireditve.