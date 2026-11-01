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Slovenija

Bodo položnice za elektriko še višje?

Ljubljana, 01. 11. 2026 19.19 pred 26 minutami 2 min branja 21

Avtor:
Rene Markič
Cena ogrevanja

Z današnjim dnem se začenja štirimesečno obdobje višje sezone za obračunavanje omrežnine pri elektriki. Strošek bi se za povprečne odjemalce za letošnje leto lahko povečal od 12 pa vse do 40 odstotkov.

Če najprej pogledamo povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki porabi okoli 4 tisoč kilovatnih ur energije letno, bo novembra in decembra plačalo po 24 evrov omrežnine. To je 5,8 evra več kot v prejšnji visoki sezoni. Dvig je torej skoraj 32-odstoten (31,9 odstotka).

Dalje – povprečno gospodinjstvo s toplotno črpalko z letno porabo okoli 9 tisoč kilovatnih ur bo denimo že ta mesec za omrežnino namenilo 41,7 evra. To je slabih pet evrov (4,6 evra) več kot prejšnjo sezono oziroma dvig za dobrih 12 odstotkov (12,4 odstotka).

Kaj pa par z majhno porabo? Pri povprečni porabi dva tisoč 600 kilovatnih ur letno bosta mesečno plačevala pet evrov več kot v začetku letošnjega leta oziroma dobrih 18 evrov na mesec (18,3 evra).

Kaj pa na letni ravni, ko prištejemo še obračune iz nižje sezone, ali bodo gospodinjstva plačevala več ali manj?

To je predvsem odvisno od tega, katera gospodinjstva. V primerjavi z lanskim letom bo strošek omrežnin za povprečna gospodinjstva višji za 11 evrov. Plačati bodo morala okoli 182 evrov (182,1 evra).

Je pa cena – kot poudarjajo na agenciji – še vedno občutno nižja kot pred spremembo metodologije obračunavanja. Po starem načinu bi plačali okoli 40 evrov več. Drugače je pri gospodinjstvih s toplotno črpalko – ta bodo plačevala najmanj v zadnjih letih. Strošek omrežnin bo zanje okoli osem evrov (7,8 evra) nižji kot lani in kar 111 evrov (111,3 evra) manjši kot pred dvema letoma.

Pod črto pa bodo prihranila tudi gospodinjstva z majhnimi stroški. V primerjavi z lanskim letom bodo prihranila dober evro. A omrežnina je seveda le ena od postavk na računu elektrike, ki navadno predstavlja okoli tretjinski delež položnice.

Se s prihodnjim letom spreminjajo tudi časovni bloki? Kdaj bo elektrika najcenejša? Leto bo še naprej razdeljeno na nižjo in višjo sezono, prav tako v veljavi ostaja dozdajšnjih pet časovnih blokov, bodo pa ti nekoliko drugače razporejeni. Najdražja bo torej elektrika v višji sezoni, vsak delavnik med šesto in dvanajsto ter 17. in 20. uro. Ta dva bloka, ki sta tudi najdražja, bosta skupaj krajša za dve uri. Menjav blokov bo tekom dneva manj, ob tem pa bo njihovo trajanje nekoliko bolj predvidljivo. V povprečju se bodo namreč menjavali na okoli pet ali šest ur – z izjemo večerov. Ob dela prostih dnevih pa se bosta izmenjavala le dva bloka.

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KOMENTARJI21

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mentorhercul
01. 11. 2026 19.45
Pa ravno, ko mi je ostalo nekaj penezov................
Odgovori
0 0
kakorkoliže
01. 11. 2026 19.45
Bodo, je treba od nekje vzet ljudem, da se financira vojna v Ukrajini.
Odgovori
0 0
rok1211
01. 11. 2026 19.42
Bodo bodo, hvala JANŠA!!!
Odgovori
-1
1 2
Tomvojo
01. 11. 2026 19.44
Hvala GGM; Golob, Godina, Mervar.
Odgovori
0 0
fljfo
01. 11. 2026 19.42
Bodo.
Odgovori
+2
2 0
Arguss
01. 11. 2026 19.38
Golob mojster elektrike že ve.Sam kaj k ne zna zvezat dvojno menjalno stikalo.Simpl.
Odgovori
+4
7 3
SDS_je_poden
01. 11. 2026 19.45
Sedaj ima oblast Jufka, a bo kaj naredil? Bo, samo ne za narod.
Odgovori
0 0
smetilka
01. 11. 2026 19.38
tako kot vsa zakonodaja in pravila. tako komplicirano, da nihče ne ve kdo pije in kdo plača. nekako se pa po navadi vedno izide tako, da je večina žejna in praznih žepov.
Odgovori
+3
3 0
biggbrader
01. 11. 2026 19.37
Resnica je taka, da bojo cene nižje kot lani. Z vse.
Odgovori
+0
1 1
lokson
01. 11. 2026 19.36
Kaj cvilite biciklisti. Konec koncev, je tole pernata zapuščina.
Odgovori
+6
8 2
SDS_je_poden
01. 11. 2026 19.36
Zdej imate desnuhi oblast, pa spet nič od vas.
Odgovori
-1
5 6
fljfo
01. 11. 2026 19.38
Kar kregajte se levodesni...Pravkar sta proznala, da so oboji isti.
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
01. 11. 2026 19.44
Ne fljfo, meni je to jasno. Iz vlade v vlado živimo slabše, samo troli iz obeh strani fopajo, kako je bilo pod drugo vlado slabše. Žabo se kuha počasi.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
01. 11. 2026 19.31
Janšizem pač.
Odgovori
-3
7 10
Arguss
01. 11. 2026 19.34
Kučana si pozabil
Odgovori
+1
3 2
Arguss
01. 11. 2026 19.29
Seveda bodo , če se ne znati odločit ali bi preiskovali korupcijo.
Odgovori
+6
6 0
slayer2
01. 11. 2026 19.27
In potem bodo ovce spet verjele,da je inflacija 2,7%!!!
Odgovori
+5
8 3
Špica
01. 11. 2026 19.34
toliko bojo dvignili penzije in invalicke penzije
Odgovori
+3
3 0
urib1
01. 11. 2026 19.26
Sem prebral članek pa mi ni kaj dosti jasno. Najprej sem prebral zvišanje do 40%, kasneje pa berem znižanje, prihranki. Pri tej elektriki se ne ve kdo pije in kdo plača. Aja, plačamo mi
Odgovori
+11
11 0
pomlad 2020
01. 11. 2026 19.35
@urib, pijejo elektro podjetja, plačamo pa mi. Problem je, da so elektro magnati vedno bolj žejni.
Odgovori
+4
4 0
biggbrader
01. 11. 2026 19.38
Bo se podražila zimskatarifa ampak manj kot lani. Zato bomo plačevali letos nekaj manj.
Odgovori
0 0
Dr Dre
01. 11. 2026 19.23
Morajo biti višje, ker dalnjovode pozimi zebe, kot NEK2, TEŠ6, vse zebe, zato zahtevajo več 💪💪💪. To 🇸🇮 ZMORE.. Zelenski zahteva novih 70 milijard, pomislimo, kako je njemu.... Revček..
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+9
13 4
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