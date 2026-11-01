Bodo položnice za elektriko še višje?

Če najprej pogledamo povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki porabi okoli 4 tisoč kilovatnih ur energije letno, bo novembra in decembra plačalo po 24 evrov omrežnine. To je 5,8 evra več kot v prejšnji visoki sezoni. Dvig je torej skoraj 32-odstoten (31,9 odstotka).

Dalje – povprečno gospodinjstvo s toplotno črpalko z letno porabo okoli 9 tisoč kilovatnih ur bo denimo že ta mesec za omrežnino namenilo 41,7 evra. To je slabih pet evrov (4,6 evra) več kot prejšnjo sezono oziroma dvig za dobrih 12 odstotkov (12,4 odstotka).

Kaj pa par z majhno porabo? Pri povprečni porabi dva tisoč 600 kilovatnih ur letno bosta mesečno plačevala pet evrov več kot v začetku letošnjega leta oziroma dobrih 18 evrov na mesec (18,3 evra).

Kaj pa na letni ravni, ko prištejemo še obračune iz nižje sezone, ali bodo gospodinjstva plačevala več ali manj?

To je predvsem odvisno od tega, katera gospodinjstva. V primerjavi z lanskim letom bo strošek omrežnin za povprečna gospodinjstva višji za 11 evrov. Plačati bodo morala okoli 182 evrov (182,1 evra).

Je pa cena – kot poudarjajo na agenciji – še vedno občutno nižja kot pred spremembo metodologije obračunavanja. Po starem načinu bi plačali okoli 40 evrov več. Drugače je pri gospodinjstvih s toplotno črpalko – ta bodo plačevala najmanj v zadnjih letih. Strošek omrežnin bo zanje okoli osem evrov (7,8 evra) nižji kot lani in kar 111 evrov (111,3 evra) manjši kot pred dvema letoma.

Pod črto pa bodo prihranila tudi gospodinjstva z majhnimi stroški. V primerjavi z lanskim letom bodo prihranila dober evro. A omrežnina je seveda le ena od postavk na računu elektrike, ki navadno predstavlja okoli tretjinski delež položnice.

Se s prihodnjim letom spreminjajo tudi časovni bloki? Kdaj bo elektrika najcenejša? Leto bo še naprej razdeljeno na nižjo in višjo sezono, prav tako v veljavi ostaja dozdajšnjih pet časovnih blokov, bodo pa ti nekoliko drugače razporejeni. Najdražja bo torej elektrika v višji sezoni, vsak delavnik med šesto in dvanajsto ter 17. in 20. uro. Ta dva bloka, ki sta tudi najdražja, bosta skupaj krajša za dve uri. Menjav blokov bo tekom dneva manj, ob tem pa bo njihovo trajanje nekoliko bolj predvidljivo. V povprečju se bodo namreč menjavali na okoli pet ali šest ur – z izjemo večerov. Ob dela prostih dnevih pa se bosta izmenjavala le dva bloka.