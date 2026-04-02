Slovenija
Bodo položnice zaradi tehtanja smeti v Kranju res višje?
Komunala Kranj je kot prva v Sloveniji svoj vozni park okrepila z novim smetarskim vozilom, ki lahko posamezne zabojnike tehta kar med praznjenjem. A občani tehnološko napredne pridobitve niso sprejeli z navdušenjem, saj so številni prepričani, da bo samo prikladen izgovor za podražitev odvažanja smeti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.