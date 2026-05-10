Bodo poslanci prižgali zeleno luč interventnemu zakonu?

Jutri je sicer pričakovati, da bi spremembe prvič predlagala tudi SDS – neuradno denimo, da bi nižja stopnja davka na najemnine začela veljati z novim letom in ne takoj, torej sredi leta. Tektonskih sprememb v omnibus zakonu pa vsaj zaenkrat ni pričakovati. Je pa pričakovati precej burno razpravo, sindikati napovedujejo celo referendum.

Vlagatelji zakona so na minulem odboru vložili amandmaje na 31 od skupno 59 členov, torej na več kot polovico. A gre pri teh bolj za pravne, terminološke in tehnične izboljšave, ne pa kakšne konkretne vsebinske popravke.

Zakaj slovensko gospodarstvo potrebuje interventni zakon, če mu gre dobro kot še nikoli, se pred nadaljevanjem zakonodajnega postopka sprašujejo sindikati.

"Je pa več kot zgovoren tudi podatek, ki nam ga je posredoval pred kratkim Ajpes o poslovanju gospodarskih družb v letu 2025. Potrdilo se je to, kar tudi sindikati pravimo, da se kapital vedno znova in znova plemeniti," pravi Damijan Volf, predsednik Konfederacije sindikatov 90.

Ajpes je v četrtek objavil podatek, da je slovensko gospodarstvo lani ustvarilo 7,3 milijarde evrov čistega dobička, nominalno 13 odstotkov več kot predlani.

"Podatki Ajpesa jasno kažejo, da slovensko gospodarstvo zna ustvarjati rezultate. /../ Je pa treba še malce razmisliti, ker Ajpes zaenkrat še ne razkriva strukture dobička," pravi predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.

V preteklih letih so visoke donose ustvarjali predvsem farmacevti, energetika, bančništvo in zavarovalništvo, ostalo gospodarstvo pa da je bolj kot ne šepalo, pravi Lotrič. Poudarja, da bodo od paketa zakonov največ imeli ljudje: "Interventni zakon resnično ni zakon za peščico privilegiranih."

Od njega naj bi imeli več upokojenci, podjetniki, kmetje, našteva Lotrič ... zaradi znižanih davčnih stopenj na hrano v resnici vsi ljudje, pravi.

Cenejšo košarico živil pozdravljajo tudi sindikati, a z zadržkom. "Seveda je to korak v pravo smer, nikakor pa dejansko ne smemo iti po poti Hrvaške, ki je to zadevo že v preteklosti tudi v izvedbeno fazo spravila in kjer nam tudi hrvaški kolegi sindikalisti jasno pravijo, da se je s tega naslova povišala samo marža trgovskim podjetjem," opozarja Volf.

Zakon posega tudi na področje zdravstva, pomisleke so izrazili v združenju zdravstvenih zavodov, kjer ocenjujejo, da omnibus prinaša tveganja za razkroj javnega zdravstva. Zakon med drugim sprošča omejitve dela zunaj matičnega zavoda in prosto razpolaganje s presežki prihodkov koncesionarjev.

"Ljudje, ki se s tem delom zakona ukvarjajo, naslavljajo predvsem to, kar zadnje dni vidimo v medijih – ljudje čakajo pred zdravstvenimi zavodi v vrstah," še dodaja Lotrič.

Po burnem dogajanju ob prvem branju zakona pred pristojnimi odbori se vroče dogajanje, začinjeno s številnimi napovedanimi amandmaji, obeta tudi na ponedeljkovi plenarni seji parlamenta.