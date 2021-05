Bodo poslancu SD Gregorju Židanu odvzeli mandat?

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec pa je pojasnil, da bodo na seji predlagali, da se do kršitev in Židanovega odgovora opredeli predvsem zakonodajno-pravna služba DZ. Če bo Židan prisoten na seji, mu bodo postavili vprašanja, dokončne odločitve pa ne bodo sprejemali, saj bodo zaprosili za vsa mnenja, da se ne zgodi kakšna napaka, je dodal.

Vodja poslancev SD Matjaž Han upa, da ne bodo prišli do tega, da bi s preglasovanjem na MVK začeli postopek odvzema mandata, saj da bi bil to slab znak za delovanje politike v DZ.

Mandatno-volilna komisija (MVK) DZ bo v četrtek razpravljala o delu poslanca Gregorja Židana za Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in kršitvah zakona o poslancih, saj za to ni imel dovoljenja delodajalca. Židan je opravljal vlogo trenerja na marčnem evropskem prvenstvu za mlade, za kar je prejemal dnevno nadomestilo. Račune za opravljeno storitev je NZS izstavil prek svojega gostinskega podjetja Gregorino.

Vodja poslancev SMC Gregor Perič je poudaril, da morajo biti poslanci ob upoštevanju splošne zakonodaje še posebej pozorni na zakon o poslancih. Slednjega je Židan po mnenju SMC kršil. So pa v SMC pri tem primeru odkrili še številna druga vprašanja, na katera bodo morale odgovoriti druge institucije, tudi finančna uprava."A po tem, kar smo doslej uspeli videti, je bilo domnevnih prestopkov precej," je dejal Perič. Tudi po njegovem mnenju pa je modro, da ne delajo prehitrih korakov, ampak se oprejo tudi na stališče zakonodajno-pravne službe.

Želi si, da bi Židan na seji MVK tudi sam pojasnil dileme. Na vprašanje teže njegovega prekrška pa je Perič odgovoril, da se mora vsak poslanec zavedati, kaj s tem sporoča. Torej gre za vprašanje, ali je kršitev zakona s strani tistega, ki zakone piše in potrjuje, dovolj velik prestopek, da sam potegne določene poteze.

Po ocenah vodje poslancev Levice Mateja T. Vatovca je prišlo do napak, ki so resne, od vidika izdajanja računov do tega, da za opravljanje tega dela Židan ni imel dovoljenja delodajalca. Po njegovem mnenju bi se morali v SD o tem pogovoriti z Židanom in se zelo verjetno tudi javno opravičiti. Vprašanje odstopa pa je vedno pri posamezniku, je dodal Vatovec.

Po njegovem mnenju pa so bistveno resnejša vprašanja o tem, kdo bi moral v tej državi trenutno odstopiti. Kot je spomnil, prav danes "beremo, da bodo predsednika vlade morali iskati detektivi, ker mu sodišče ne more vročiti sodne pošte".

"Dokler predsednik vlade ne prevzema pošte, vlada krši zakonodajo o STA in vse mogoče norme, se o takih zadevah res ne moremo pogovarjati," pa je dejal prvak LMŠ Marjan Šarec. Po njegovih besedah je odločitev MVK, ali je Židan storil tak prekršek, da bi moral ostati brez mandata. Je pa Šarec dejal, da "smo imeli pred časom Andreja Širclja, sedanjega finančnega ministra, ki se je posluževal praks, ki niso bile v skladu z zakonodajo, a takrat ni bilo pripombe".

Predsednica SAB in poslanka Alenka Bratušek upa, da na seji MVK ne bodo glasovali o odvzemu mandata Židanu. Nobena institucija, ki je za to pristojna, po njenih navedbah še ni ugotovila, da je naredil kar koli narobe. Medtem pa je protikorupcijska komisija ugotovila, da je poslanec madžarske narodne skupnostiFerenc Horvath kršil zakon o integriteti, a se koalicija ne odzove kot pri poslancu Židanu, je dejala Bratuškova. Ob tem je poudarila, da je dolžnost poslancev, da spoštujejo zakone, ki jih sami sprejemajo.