Slovenija

Bodo predlagana dodatna pooblastila policistom učinkovita?

Ljubljana, 29. 10. 2025 06.03 | Posodobljeno pred dvema minutama

Avtor
24UR ZVEČER
Predsednik vlade Robert Golob je na torkovi izredni seji novomeškega občinskega sveta predstavil več ukrepov, ki jih predlagajo v predlaganem Šutarjevem zakonu. Med njimi so tudi bistveno večja pooblastila za Policijo, radikalne zaostritve za povratnike in izvršbe na socialne transferje. Kaj o slednjem pravita strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec in nekdanji poveljnik specialne enote Policije Srečko Krope?

Strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec ter nekdanji poveljnik specialne enote Policije in predavatelj na fakulteti za varnostne vede Srečko Krope sta v oddaji 24UR ZVEČER komentirala ukrepe, ki jih je na torkovi izredni seji novomeškega občinskega sveta predstavil premier Robert Golob.

Kako gledata na povečanje pooblastil policistov? Šepec meni, da se predsednik vlade zaveda, da "zgolj z mehko roko ne bo šlo več" ter da so potrebni dodatni ukrepi Policije. Je pa poudaril, da so trenutno predstavljeni zgolj idejni predlogi, ki sami po sebi niso sporni, vse pa bo odvisno od tega, kako bodo ti v zakonu zapisani.

"Odvisno bo torej od tega, kdaj in pod kakšnimi pogoji bodo lahko policisti te ukrepe uporabili. To bo zelo pomembno," je izpostavil. Meni pa sicer, da bodo ukrepi, dokler bodo ti zagotavljali varnost ljudi in ne bodo ciljali na preiskovanje in iskanje dokazov za kazniva dejanja, ustavno sprejemljivi.

Glede pooblastil, ki bi policistom pod določenimi pogoji omogočala vstop v tuje stanovanje in druge prostore, pa je opozoril, da lahko Policija že sedaj vstopa brez sodne odredbe, če je neka oseba v nevarnosti, če kdo kliče na pomoč ipd. "Če se gre za iskanje orožja in zaseg nevarnih predmetov, bi tak vstop v stanovanje lahko bil sprejemljiv. Bo pa verjetno treba ta del najbolj podrobno urediti," se strinja.

Krope je medtem dejal, da se trenutno srečujemo s t. i. prvimi nujnimi ukrepi za vzpostavitev javnega reda in miru za zavarovanje življenj ljudi v okviru obstoječih pooblastil. "Ti ukrepi bodo verjetno trajali določen čas, dokler se ne bo vzpostavilo neko normalno stanje in zagotovilo, da se bodo ljudje počutili varno," je dodal.

Verjame sicer, da bo pred sprejemom vseh pooblastil precej razprave, ukrepe pa bo potrebno sprejeti tako, da bodo zadostovali namenu, za katerega bodo predlagani.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

novo mesto ukrepi nasilje
