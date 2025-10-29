Bodo predlagana dodatna pooblastila policistom učinkovita?

Strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepec ter nekdanji poveljnik specialne enote Policije in predavatelj na fakulteti za varnostne vede Srečko Krope sta v oddaji 24UR ZVEČER komentirala ukrepe, ki jih je na torkovi izredni seji novomeškega občinskega sveta predstavil premier Robert Golob.

Kako gledata na povečanje pooblastil policistov? Šepec meni, da se predsednik vlade zaveda, da "zgolj z mehko roko ne bo šlo več" ter da so potrebni dodatni ukrepi Policije. Je pa poudaril, da so trenutno predstavljeni zgolj idejni predlogi, ki sami po sebi niso sporni, vse pa bo odvisno od tega, kako bodo ti v zakonu zapisani.

"Odvisno bo torej od tega, kdaj in pod kakšnimi pogoji bodo lahko policisti te ukrepe uporabili. To bo zelo pomembno," je izpostavil. Meni pa sicer, da bodo ukrepi, dokler bodo ti zagotavljali varnost ljudi in ne bodo ciljali na preiskovanje in iskanje dokazov za kazniva dejanja, ustavno sprejemljivi.