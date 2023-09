Bodo prizadeti v poplavah šele oktobra dobili poračun za elektriko?

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je skupaj z dobavitelji elektrike sredi avgusta zasnovalo ukrep, s katerim bi vsem poplavljenim gospodinjstvom od avgusta do konca leta zagotovili električno energijo za 0,1 centa na kilovatno uro oz. en evro na megavatno uro. S tem se bo mesečni račun povprečnega slovenskega odjemalca, kot je tedaj napovedal pristojni minister Bojan Kumer , znižal za okoli 40 evrov oz. skoraj 60 odstotkov.

A odjemalci na prizadetih območjih so zdaj prejeli položnice s polno ceno. Kot so danes pojasnili v SODO, so osnova, po kateri bodo lahko dobavitelji električne energije obračunali znižano ceno električne energije, seznami upravičencev, ki so jih občinske komisije pripravljale v prizadetih občinah in jih do ponedeljka vnašale v spletno aplikacijo Ajda.

Za mesec avgust, ko so se pripravljali redni mesečni obračuni električne energije, tako teh podatkov še ni bilo, so pojasnili.

V SODO morajo podatke iz Ajde skupaj z elektrodistribucijskimi podjetji do 29. septembra povezati s številkami merilnih mest prizadetih gospodinjstev. Podatke bodo elektrodistributerjem in dobaviteljem posredovali pravočasno, so v SODO zatrdili v današnjem sporočilu za javnost.

Kot so dodali, bodo nato upravičena gospodinjstva v oktobru prejela račun za električno energijo za september in poračun za avgust. Če katero med njimi ne bo prejelo računa po nižji ceni električne energije, pa je na seznamu upravičencev, naj se obrne na SODO, v primeru, da ni na seznamu upravičencev, pa bi moralo biti, pa na občinsko komisijo v svojem kraju, so pozvali.

Spomnili so še, da je vlada za v poplavah povsem uničene objekte, v katerih odjem električne energije zaradi poškodb sploh ni mogoč, od 4. avgusta do vzpostavitve vnovične oskrbe predvidela oprostitev plačila računov za električno energijo v celoti (tako porabljene energije kot tudi omrežnine in prispevkov).

Tudi podatke o teh oškodovancih bodo v SODO na podlagi evidenc, ki jih vodi Uprava RS za zaščito in reševanje, posredovali elektrodistribucijskim podjetjem in dobaviteljem električne energije, so sklenili.